Finalitzen les obres d’adequació del camp de rugbi de l’Anella Mediterrània

El conseller d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, ha visitat aquest dilluns al matí el camp de rugbi de l’Anella Mediterrània on ja han finalitzat les obres d’adequació. La principal actuació dels treballs duts a terme en els últims tres mesos ha estat la substitució de la gespa natural per gespa artificial i també s’han fet diverses accions de millora encaminades, sobretot, a incrementar la seguretat dels esportistes. Una vegada finalitzades les obres, els membres del Club Rugby Tarragona estrenaran la renovada instal·lació aquesta tarda.

«Es tracta d’una demanda molt esperada que per fi s’ha fet realitat: Tarragona disposa d’un camp de rugbi amb les dimensions i les característiques requerides per rebre l’homologació per part de la Federació Espanyola de Rugbi i acollir competicions professionals de primer nivell, d’àmbit nacional i internacional,» ha subratllat a Álvarez, qui ha apuntat que ara, una vegada acabats els treballs, s’espera que la certificació World Rugbi arribi en les properes setmanes. «Aquesta tarda aquest camp es tornarà a omplir de joves practicant el seu esport preferit», ha manifestat el conseller d’Esports, que ha agraït «la complicitat i el suport» del Club Rugby Tarragona i ha subratllat que aquest «ha estat i és un projecte de ciutat que es va iniciar fa anys amb l’esforç de moltes persones i que, per fi, ha culminat amb èxit».

Álvarez ha recordat que el treball no acaba aquí, ja que «fa mesos que s’està treballant per la creació d’un espai adjacent al camp amb grades i vestidors. Es tracta d’un projecte que té un pressupost de 880.000 euros i pel qual esperem la resolució dels fons europeus Next Generation. De fet, el pressupost municipal ja compta amb una partida de més de 250.000 euros per a aquest projecte».

Per la seua part, el president del Club de Rugbi Tarragona, Matías Segura, ha mostrat la satisfacció del club per disposar d’un camp de rugbi renovat, «una reivindicació històrica que s’ha fet realitat». «L’acabament d’aquestes obres suposa un punt d’inflexió molt important per al club i situa a Tarragona en l’elit dels camps de rugbi que hi ha a Catalunya».

Els obres d’adequació del camp de rugbi de l’Anella Mediterrània han explicat amb un pressupost de 498.086,36€ amb l’IVA inclòs i van començar el passat 6 de novembre a càrrec de l’empresa Fieldturf Poligras S. A.