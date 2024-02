Els Voltors alcen el vol

Des de la inauguració de les feines d’adequació del darrer dilluns, el camp de rugbi de l’Anella Mediterrània bull d’activitat. El Club Rugby Tarragona no va trigar gaire en adaptar-se a les renovades instal·lacions amb la gespa artificial. El president, Matías Segura, va destacar que «en un esport on és molt important el contacte i caure, el camp del Complex Esportiu, afectat per la sequera, no convidava a implicar-se al màxim». A més de les capacitats esportives del camp, Segura va indicar que «la comunicació de l’Anella amb el centre és molt millor que a la Laboral. A més, el nou espai convida més a la gent al fet que s’apropi a veure com treballem», va explicar Segura.

Actualment, els Voltors apleguen al voltant de 200 jugadors que es divideixen en els de l’Escola de rugbi –d’S6 a S12– i els de l’Acadèmia –d’S14 a S18– a banda dels equips sènior masculins i femenins. A més, també hi ha unes 60 persones més que fan funcionar el club des de la junta directiva fins a fisioterapeutes i delegats. En definitiva, una gran família preparada per créixer.

«El rugbi és un esport que accepta tota mena de físics i habilitats. Ens arriben nois i noies rebutjats d’altres esports per diferents motius i aquí es troben un espai que els acull. Son part d’un equip, se senten importants i la nostra tasca és ajudar-los a créixer interiorment, en l’autoestima i a desenvolupar-se i crear hàbits positius», va subratllar Segura tot assenyalant que, en definitiva, el rugbi a Tarragona va més enllà que un esport, és un estil de vida. «Els partits es juguen en tres temps. Dos es fan al camp i el tercer és quan l’equip local convida a menjar al visitant», va afegir el president. Així mateix, els llaços socials van més enllà del mateix equip, i el final de cada partit és una festa que fomenta la companyonia d’un esport que coneix de competitivitat –l’any passat va sortir guardonat en els equips S14 i S18– i no distingeix en el gènere. Al club tarragoní els equips són mixtes fins a l’S16 i, amb el sènior femení, ja compta amb una estructura per evitar la fugida de talent.

«Vam superar les adversitats de la pandèmia i ens hem consolidat. Ara és el temps de créixer», va cloure Matías Segura.