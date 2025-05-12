Turisme
La Catedral del Vi de Pinell de Brai: una joia modernista d'un deixeble directe d'Antoni Gaudí
Un edifici singular dissenyat per Cèsar Martinell a començaments del segle XX on es combina l’art, la viticultura i la gastronomia d’alt nivell
En ple cor de la Terra Alta, el petit poble del Pinell de Brai amaga una joia arquitectònica d’un valor incalculable: la Catedral del Vi. Considerat un dels cellers cooperatius més emblemàtics de Catalunya, aquest edifici modernista, obra del noucentista Cèsar Martinell —deixeble d’Antoni Gaudí—, simbolitza la perfecta fusió entre art i viticultura i oliturisme.
Construït entre 1918 i 1922 gràcies a l’empenta dels agricultors locals, el celler ha resistit el pas del temps i les adversitats. Durant la Guerra Civil espanyola, l’any 1939, una explosió va provocar l’ensorrament d’un dels seus arcs parabòlics, que posteriorment seria reconstruït.
L’edifici és un referent de l’arquitectura modernista. Consta de tres naus frontals i dues més situades transversalment a la part posterior, a diferent nivell. Les naus principals estan cobertes amb arcs parabòlics equilibrats, mentre que la zona d’elaboració, situada al fons i d’una gran alçada, presenta una imponent coberta de fusta. L’interior destaca per la seva lluminositat i, especialment, per l’espectacular façana decorada amb ceràmica vidriada verda i un fris ceràmic de Xavier Nogués, que retrata amb humor i ironia les feines del camp i l’elaboració del vi i de l’oli.
El celler i molí d'oli de Pinell de Brai, d'estètica modernista, es va construir en un moment en què aquest estil havia deixat pas al noucentisme.
Una experiència enoturística completa
Avui dia, la Catedral del Vi manté part de la seva activitat agrícola amb maquinària moderna, però ha sabut reinventar-se com a espai turístic i cultural. Aquesta pel reconegut xef amb una estrella Michelin, Fran López.
La Catedral del Vi obre les portes als visitants amb una oferta variada i atractiva: des de visites lliures amb audioguia i degustacions de vi i oli d’oliva, fins a rutes guiades amb explicacions històriques i tastos exclusius. També s’hi ofereixen paquets que inclouen àpats al restaurant del celler, convertint la visita en una experiència sensorial, cultural i gastronòmica inoblidable.
Les visites es poden fer de dimarts a diumenge, de 10 a 19 h, amb propostes per a tots els públics: tastos per a adults i degustacions de most per als més joves. Els caps de setmana i festius, s’ofereixen visites guiades en diversos idiomes, així com packs amb menú i regals. Entre les propostes més destacades hi ha la visita “Coneix la Catedral del Vi”, que inclou el tast de vuit vins i un aperitiu exclusiu.
Consulta tots els detalls de les diferents propostes de visites guiades i preus al web de Modernisme Celler.