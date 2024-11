Tots els restaurants de Tarragona que apareixen a la Guia Michelin 2025

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guia Michelin 2025 no només reconeix els restaurants amb estrelles, sinó que també destaca aquells establiments que, tot i no tenir aquesta distinció, sobresurten per la seva qualitat, creativitat i proposta gastronòmica. A la província de Tarragona, un total de 23 restaurants han estat recomanats, consolidant-se com a referents del bon menjar i l’excel·lència culinària.

Restaurants destacats a Tarragona

Entre els seleccionats, a la ciutat de Tarragona destaquen:

El Terrat: Cuina moderna i refinada.

Barquet Tarragona: Especialitzat en cuina regional amb una oferta autèntica.

La Xarxa: Una proposta moderna i elegant.

Altafulla i Salou: Tradició i innovació

A Altafulla,

El restaurant Bruixes de Burriac ofereix una cuina tradicional que homenatja els productes locals.

A Salou, destaquen:

La Morera de Pablo & Ester, amb una cuina moderna que fusiona tècnica i sabor.

Deliranto, reconegut per la seva cuina creativa i sorprenent. Aquest restaurant sí que gaudeix d'una estrella Michelin

Reus: Creativitat i fusió

La gastronomia reusenca compta amb una àmplia representació:

Ferran Cerro: Cuina creativa amb plats originals.

L'Alkimista: Una fusió gastronòmica que combina sabors d’arreu del món.

VÍTRIC: Cuina actual i innovadora.

Cambrils: Pescadors i tradició

Cambrils, coneguda per la seva tradició marinera, inclou establiments com:

Bresca, que aposta per la cuina tradicional.

Can Bosch, un altre dels establiments amb Estrella Michelin

Miramar, especialitzat en peix i marisc.

Hiu, amb una proposta de fusió moderna.

Rincón de Diego, un altre dels que compta amb una estrella Michelin, destacat per la seva cuina tradicional refinada.

Altres joies gastronòmiques del territori

A la resta de la província també sobresurten:

Quatre Molins (Cornudella de Montsant), un altre dels restaurants amb Estrella Michelin.

Brots (Poboleda) amb cuina creativa i moderna.

La Llotja (Ametlla de Mar), també amb especialitat en peix i marisc.

Celler d'en Joan Pàmies (Riudoms), amb una aposta regional.

Cal Travé (Solivella), centrat en la cuina catalana

L'Algadir del Delta (Amposta) que destaca la creativitat i l’arrelament al territori.

Villa Retiro (Xerta),que compta amb la distinció d'Estrella Michelin.

Vinum (Torroja del Priorat), amb una proposta actual.

Hostal Colomí (Santa Coloma de Queralt), on la tradició és protagonista.

Els Moles ( Ulldecona ), que ofereix una cuina creativa basada en els sabors del territori. Compta amb una Estrella Sacsó.

L’Antic Molí ( Ulldecona ), s’especialitza en aprofitar productes locals i arrossos del Delta. Amb Estrella Michelin.

Citrus del Tancat ( Alcanar ), destaca per la seva aposta pel producte del Delta i una cuina contemporània. És l’únic restaurant que s’incorpora a la llista d’establiments amb Estrella Sacsó enguany.

Una província amb identitat gastronòmica

Aquest reconeixement de la Guia Michelin posa de manifest la riquesa i diversitat culinària de Tarragona, que combina tradició, innovació i productes de proximitat. Els restaurants recomanats no només ofereixen plats de qualitat, sinó que també contribueixen a reforçar la imatge de la província com una destinació gastronòmica de primer nivell.