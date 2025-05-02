Societat
Darrers dies per a gaudir del millor mercat medieval d’Espanya: és a Tarragona
El centre històric d’aquest poble es converteix en una fira viva que trasllada als assistents a l’Edat Mitjana
La localitat tarragonina de Montblanc viu els seus darrers dies embolicada en un ambient que remet a l’Edat Mitjana. Des del passat 20 d’abril i fins aquest diumenge, 4 de maig, aquest municipi acull l’emblemàtica Setmana Medieval de Sant Jordi, una de les celebracions històriques més importants de Catalunya, i que disposa del millor mercat medieval que es pot visitar durant aquestes dates, segons la revista Viajar.
El reconeixement situa Montblanc per sobre d’altres cites destacades com la Fira Medieval de Pirates a Badalona o la d’Elda, Hornachuelos i Los Alcázares. I no és per a menys, ja que, durant dues setmanes, el poble es transforma completament, oferint a visitants de totes les edats una experiència immersiva que uneix història, cultura i espectacle.
Un dels grans atractius de l’esdeveniment és, sens dubte, el seu mercat medieval. Artesania, gastronomia tradicional, tastos de vi i cava de la regió i tallers d’antics oficis converteixen el centre històric en una fira viva que trasllada als assistents a l’Edat Mitjana. El recinte emmurallat, perfectament conservat, es converteix en un escenari natural on actors i actrius representen escenes d’època i llegendes locals.
Entre elles, brilla amb llum pròpia la representació de la llegenda de Sant Jordi, que pren els carrers amb petites actuacions que fascinen tant a nens com a adults. L’esdeveniment també destaca per oferir activitats per a tota la família, com tallers de forja i pa artesanal, a més de representacions teatrals itinerants que recorren els racons més emblemàtics del municipi.
Amb una cuidada combinació d’història, art i tradició, la Setmana Medieval de Montblanc es consolida com una cita clau per als amants del passat i de les experiències culturals singulars. I si encara no l’has visitat, estàs a temps, ja que aquest cap de setmana és el darrer per viure una de les recreacions medievals més autèntiques de tot Espanya.