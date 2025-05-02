Societat
El poble de Tarragona on serveixen una de les millors carns a la brasa de Catalunya
Aquest municipi, envoltat de naturalesa i patrimoni, és ideal per desconnectar i deixar-se sorprendre
Al cor de la Conca de Barberà, una comarca on la història medieval es barreja amb la cultura vinícola i l’arquitectura modernista, es troba un poble que sorprèn aqui el visita. Santa Coloma de Queralt, discret en els mapes turístics, s’ha guanyat una merescuda reputació entre els amants de la cuina tradicional gràcies a un restaurant familiar amb més de 75 anys de trajectòria: l’Hostal Colomí.
Aquest establiment, recomanat per la Guia Michelin, combina l’hospitalitat rural amb una oferta gastronòmica centrada en el producte de proximitat. Al capdavant de la cuina hi ha les germanes Nati i Rosita Camps, que mantenen viva la tradició familiar des que els seus avis van fundar l’hostal l'any 1947. La seva proposta gira al voltant d’una graella visible pels clients, on s’elaboren carns a la brasa amb ingredients locals com el safrà, els bolets de temporada o els llegums de cultiu propi.
L’experiència en el Colomí va més enllà del sabor: és tornar a la cuina de sempre, amb plats de cullera, cuina catalane i un ambient que convida a quedar-se. L’atenció propera i una filosofia basada en el “producte, arrels i record” han fet del restaurant una parada imprescindible per a aquells que recorren la Ruta de les Catedrals del Vi o exploren els paisatges de la Conca.
El poble, per la seva part, també mereix una visita pausada. Santa Coloma de Queralt conserva un llegat patrimonial notable, des del seu castell palau fins el retaule gòtic de Sant Llorenç i l’antic barri jueu. A més, el seu entorn natural, entre camps de cereals i boscos de la serralada prelitoral, el converteix en un destí ideal per a senderistes, ciclistes i viatgers culturals.
Així doncs, aquells que es plantegin una escapada des de Tarragona, ho tenen fàcil. En una hora amb cotxe per l’A-27, la C-14 i la C-241d, s’arriba a aquest municipi envoltat de naturalesa i patrimoni, ideal per a desconnectar i deixar-se sorprendre. Especialment si el pla inclou asseure’s a la taula del Colomí i descobrir per què en aquest poble se serveix una de les millors carns a la brasa de Catalunya.