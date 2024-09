Adjudiquen les obres per a instal·lacions fotovoltaiques a Bot i Vilalba dels Arcs

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell Comarcal de la Terra Alta ha adjudicat les obres per a instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum al poliesportiu de Bot i a les instal·lacions esportives de Vilalba dels Arcs. Els panells permetran obtenir una producció anual estimada de 68.444 kwh per a l'autoconsum compartit dels dos municipis.

El cost de la inversió serà de 46.926,76 euros, finançats en un 85% pels fons Next Generation. Els treballs de Bot els executarà l'empresa Prosolux Solar Solutions SL i els de Vilalba dels Arcs els farà la companyia Àngel Montserrat Ulldemolins. El termini d'execució màxim és de quatre setmanes i es durà a terme durant aquest setembre.

