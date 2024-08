El president de la DO Terra Alta dimitirà «sorprès, trist» i forçat per la filtració de l'anterior gestió financera

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la DO Terra Alta, Pere Bové, entoma forçat la petició de dimissió que li ha traslladat el Consell Rector i deixarà el càrrec que ocupa des de fa un any. Bové ha dit a l'ACN que està «molt sorprès i molt trist» amb tot el que ha passat. «Em fan dimitir com a president de la DO Terra Alta sense motiu, sense raó, perquè no he fet res», ha defensat.

La petició perquè plegui deriva de la publicació en premsa d'un informe de procediment acordat sobre la gestió econòmica de l'ens l'any 2022. El president de la DO nega tenir res a veure amb la filtració. De fet, explica que no li va ser «gens fàcil» aconseguir aquest document intern. Bové deixarà la presidència, però continuarà de vocal al Consell «per respecte a la institució».

La petició de dimissió a Pere Bové se li ha traslladat en la reunió del Consell Regulador de la DO Terra Alta en una reunió aquest divendres a Gandesa. Fa dos dies que els mitjans El Món i Vadevi publiquen els resultats d'un informe intern encarregat sobre el control financer de l'ens que segons la DO havia de servir per fer correccions i facilitar el traspàs amb la nova junta, presidida per Bové.

Aquestes filtracions han esquitxat directament al president de l'entitat, tot i que fonts pròximes a la DO Terra Alta consultades per l'ACN neguen que se li atribueixi la filtració al president. Bové nega tenir res a veure amb la filtració del document a la premsa. «Tinc la consciència molt tranquil·la», ha insistit. «És un dia molt trist», ha dit Pere Bové, que també és president de la Cooperativa de Gandesa.

Tot i ocupar la presidència de la DO des del juliol de l'any passat, el polèmic informe no ha arribat a mans del president fins fa unes setmanes. Bové ha defensat que l'havia reclamat per actuar amb transparència i conèixer la situació «real» de la gestió del Consell. El president, coneixedor que existia l'informe, que està signat pels auditors a 12 de juny de 2023, ha trigat «molts mesos a aconseguir-lo». «Dit sigui de pas, em sembla una falta de respecte no a mi, sinó a la presidència d'una entitat de dret públic tan important com ho és un Consell Regulador», ha apuntat.

Quan va tenir el document, fa un mes, en va informar a tots els membres el Consell Regulador de la DO i va proposar assumir les correccions que s'hi recomanen, i ampliar l'auditoria, «per continuar millorant». Bové s'ha mostrat desconcertat perquè hagi sigut «en el moment que planteja millores i oferir transparència», que se li demana la dimissió, «dimissió sobre la qual no està d'acord» perquè «no ha fet res».

El president no formava part del Consell Regulador en l'exercici 2022, que és el període que audita l'informe sobre la gestió financera. «Faig aquestes declaracions, no per mi, sinó per respecte a la presidència de la DO. En tot cas, la meva fidelitat a la Terra Alta fa temps que la tinc demostrada», ha conclòs.

