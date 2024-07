La DO Terra Alta «exigeix» frenar la «massificació eòlica» a la comarca

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Denominació d'Origen Terra Alta ha exigit «frenar la massificació eòlica» a la comarca. L'organisme ha destacat que amb la instal·lació dels darrers projectes del 2023 ja hi ha 161 aerogeneradors a la Terra Alta i que si es materialitzen els tres nous parcs aprovats s'arribarà als 200.

«Aquesta concentració eòlica de grans projectes a la comarca ja està per sobre d'allò que es pot assumir i esdevé una massificació eòlica que posa en perill l'entorn, el paisatge o la dinamització econòmica del territori, entre altres aspectes», ha destacat la DO, que ha reclamat «defensar els paisatges agroforestals com a eix de construcció d'un potent projecte de desenvolupament enoturístic», una iniciativa que es veu «compromesa» pels parcs eòlics.

En un comunicat, des de la DO han manifestat que «els territoris on estan instal·lades aquestes centrals no es veuen afavorits socioeconòmicament per la seva presència». «Econòmicament, aquestes instal·lacions només aporten als pressupostos municipals el 3,4% del que facturen, tenint en compte que un 1,5% dels ingressos procedeixen de convenis que no sempre s'estan complint per part de les empreses», han apuntat.

A més, qualifiquen de «marginal» l'impacte laboral a escala local de les centrals eòliques, ja que segons les seves estimacions «només generen 0,03 llocs de treball (fixes i eventuals) per cada MW instal·lat entre persones empadronades als municipis amb centrals eòliques», el que significa un 0,3% del total de la població ocupada d'aquests municipis. «Si només es tenen en compte els llocs de treball directes, les xifres baixen a 0,02 llocs de treball per cada MW instal·lat i un 0,2% de la població ocupada», han afegit.

