L'art dels vestits de paper d'Amposta viatja a Portugal per reforçar la candidatura de la Unesco

La parròquia portuguesa de Foz do Douro, a Porto, acollirà del 24 d'agost a l'1 de setembre una exposició integrada per un total de 24 vestits de paper procedents dels museus de Mollerussa i Amposta.

La mostra coincidirà amb el Cortejo do Traje de Papel, una desfilada en la qual els més de 400 participants que hi assisteixen vesteixen vestits de paper d'una temàtica que canvia cada any. Aquesta tradició, amb un segle i mig d'història, i els concursos anuals a les capitals del Pla d'Urgell i del Montsià són l'eix de la candidatura L'art de cosir vestits de paper que ambdós ajuntaments i la Unió de Parròquies de Porto impulsen per aconseguir el reconeixement de Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco.

La mostra s'ha presentat aquest dimarts al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa de la mà de l'alcalde de la ciutat, Marc Solsona, la regidora de Cultura i Festes de Mollerussa, Raquel Pueyo, i la regidora de Cultura d'Amposta, Inés Martí, a més de la directora de la candidatura a la Unesco, Carme Polo. Des de Mollerussa i Amposta han assenyalat que l'exposició ajuda a donar «visibilitat» i «embranzida» a la candidatura.

La directora de la candidatura, Carme Polo, ha destacat dos aspectes de la candidatura. Per una banda, el fet que la confecció dels vestits de paper és una artesania que s'ha convertit en «art», mentre que de l'altra, assenyala que aquest art posa en valor l'ofici de cosir, «encara que sigui en paper».

La directora de la candidatura ha explicat que serà Portugal qui presenti la candidatura a la Unesco, ja que té menys tradicions inscrites i, per tant, és més fàcil que hi pugui optar. En aquest sentit, ha precisat que l'objectiu és que com a màxim el març del 2026 es pugui presentar la proposta de candidatura, en la qual es treballarà per incloure també Güeñes, al País Basc, i Águiles, a Múrcia, per així tenir major pes. També ha dit que ara s'està en fase que Porto obtingui catalogació com a patrimoni immaterial i que, un cop hi hagi nou govern, es pugui també demanar la que correspon a Catalunya.

Pel que fa a l'exposicióó, inclourà un total de 24 peces, de les quals 13 del fons del Museu de Vestits de Paper de Mollerussa i 11 de la col·lecció d'Amposta. Són representatives de les tres categories, Moda Actual, Fantasia i Època que participen als concursos anuals que es fan a Mollerussa des de fa 60 anys i a Amposta des d'en fa 52.

La majoria de les peces seleccionades per viatjar a Portugal són vestits premiats en diferents edicions dels concursos i entre elles hi ha vestits de modistes de Mollerussa i el Pla d'Urgell com Pepita Marrades, Anastasia Petrova, Pepita Mas, Adelina Pujol, Roser Cardona, Teresa Codony i Natàlia Ermakova. Així mateix, la mostra inclourà també dues peces, procedents d'Amposta, pertanyents a la categoria infantil que al concurs de Mollerussa no té un reconeixement específic.

La inauguració de la mostra tindrà lloc el dissabte 24 d'agost, amb la presència de delegacions dels dos ajuntaments catalans, encapçalades pels respectius alcaldes. Aquestes delegacions també assistiran al Cortejo do Traje de Papel el 25 d'agost, un esdeveniment organitzat per la Unió de Parròquies d'Aldoar, Foz do Douro, i Nevogilde en honor a Sant Bartolomé, que aplega any rere any més de 15.000 espectadors.

Mollerussa, Amposta i Porto treballen des del 2022 per teixir la candidatura conjunta que reconegui els vestits de paper com a Patrimoni Immaterial per la Unesco i aquesta exhibició a Portugal reforça les opcions a obtenir l'aval dels governs espanyol i portuguès perquè així sigui.

