Una empresa rep 2,25 MEUR dels Fons Nuclears per duplicar la capacitat de la planta d'Ascó

L'empresa 2G Chemical Plastic Recycling ha rebut 2,25 milions d'euros dels Fons de Transició Nuclear per duplicar la capacitat de la seva planta a Ascó (Ribera d'Ebre). Es tracta de més de la meitat de la inversió total de 4,4 milions d'euros que la companyia vol invertir en els pròxims dos anys per millorar la tecnologia pionera emprada actualment per al reciclatge químic de residus plàstics.

En concret, es substituirà l'actual reactor per dos de nous i més innovadors. D'aquesta manera, passarà de produir 7.500 tones anuals a 15.000. A més, s'ampliarà la plantilla amb vuit treballadors -25 en total- i set enginyers més. Aquest és un dels 43 projectes empresarials que es beneficiaran dels 23,7 milions d'euros dels Fons Nuclears 2024.

El secretari d'Empresa i Competitivitat i conseller delegat d'ACCIÓ, Albert Castellanos, ha visitat aquest dimarts al matí les instal·lacions de l'empresa a Ascó. Ho ha fet acompanyat del soci, fundador i director general, Daniel Vega, així com d'altres responsables de la planta, els quals li han explicat el procés «pioner» que utilitzen per al reciclatge químic de residus plàstics. «És revolucionari, ja que dona una solució circular als plàstics que fins ara no eren reciclables i acabaven a l'abocador i, per tant, suposen milions de tones de residus a tot el món», ha detallat Vega, qui ha afegit que d'aquesta manera també es redueix la dependència del petroli com a matèria primera.

I és que mitjançant un innovador procés de reciclatge químic, basat en l'economia circular, la companyia obté olis pirolítics, que serveixen de matèria primera a la indústria petroquímica per a la fabricació de nous plàstics verges a partir de material reciclat. «D'aquesta manera tanquem el cicle de forma infinita», ha subratllat Vega.

Créixer una planta per any

Actualment, la companyia recicla a la planta d'Ascó -de 5.000 metres quadrats de superfície- residus plàstics procedents d'arreu de Catalunya i del conjunt de l'estat espanyol i els comercialitza ja convertits en olis pirolítics a refineries locals i a l'estranger. De fet, exporta el 25% del producte elaborat. L'objectiu però, es seguir creixent i expandir-se al mercat espanyol i europeu. De moment, l'empresa ja preveu construir l'any vinent una nova planta de 15.000 tones a Portugal i està signant contractes amb altres enginyeries per obrir més instal·lacions on introduir la seva tecnologia.

«El nostre objectiu és créixer una planta per any a partir del 2026», ha detallat Vega. De fet, a partir del 2026, la companyia també preveu tornar a incrementar la capacitat de la planta que actualment tenen a Ascó i ampliar-la fins a les 25.000 tones.

Per tot, Castellanos ha descrit el projecte d'aquesta empresa catalana com a «molt especial», no només pel creixement industrial que suposarà, amb la creació de nous llocs de treball, sinó també per l'impuls d'un «nou mercat de caràcter circular», el qual «donarà una nova vida als plàstics de rebuig». De fet, aquest «element de circularitat» ha estat un dels motius pels quals s'ha atorgat 2,25 milions d'euros dels Fons Nuclear, dins la línia de subvencions a inversions empresarials d'alt impacte, a aquesta companyia d'Ascó.

