Oques Grasses i Gertrudis s'exhibeixen al Cruïlla DO Terra Alta amb entrades exhaurides

Oques Grasses i Gertrudis han estat els grans protagonistes de la nit d'aquest dissabte en la segona edició del festival Cruïlla DO Terra Alta. Al camp de futbol de Batea, els osonencs han tocat per primera vegada en directe cançons del seu nou disc 'Fruit del deliri' mentre que la formació de la Garriga ha iniciat la seva gira de comiat batejada 'Ens veiem a les places'.

Tot plegat davant 3.500 persones, que han exhaurit les entrades. El director del Cruïlla DO Terra Alta, Gerard Birbe, ha destacat que el 75% dels assistents són de fora de la comarca. El certamen es va iniciar la nit de divendres a Corbera d'Ebre amb Judit Neddermann i s'acabarà aquest diumenge amb Figa Flawas i el Pony Menut, també a Batea.

Gertrudis ha saltat a l'escenari de Batea i ha iniciat la seva gira de comiat, que es tancarà el 23 de novembre a la sala Razzmatazz de Barcelona. Després de nou àlbums i més de 800 concerts, la formació ha començat l'espectacle amb 'No em dona la gana'. Ha estat vora una hora i mitja de concert on han sonat alguns dels seus grans èxits com 'Ara vinc d'enlloc', 'Samarreta', 'M'agrada', 'Si tothom calla' o 'Bon dia vida', amb la qual han culminat l'actuació.

Per la seva banda, Oques Grasses ha ofert un tast del seu sisè àlbum, publicat la setmana passada. Així, després d'una introducció amb pirotècnica, ha sonat 'Molta tralla'. Del nou disc també han sonat 'Gossejar', 'Com el dia i la nit' o 'Com està el pati'. Tot i això, els plats forts han estat èxits com 'Elefants', 'Sta guai' o 'La gent que estimo', que el públic ha corejat amb entusiasme.

El director ha valorat que la formació hagi escollit el festival per ser el primer lloc on estrena els nous temes: «tenim un equip molt potent que fa mesos que li donava voltes a quina seria la millor programació i la més atractiva; les coses no són per casualitat». Abans, entre i després dels concerts, al segon escenari DJ Trapella ha amenitzat la vetllada.

Aquest diumenge es tanca la segona edició amb les actuacions, al migdia, del Pony Menut (11.30 hores) i dels vallencs Figa Flawas (13 hores), també amb DJ Trapella als plats.

Combinació

L'esdeveniment es fa en col·laboració de la Denominació d'Origen Terra Alta, que permet als assistents degustar diferents vins de la comarca, i s'emmarca en la celebració de la Primavera DO Terra Alta que durant la setmana ha ofert diferents activitats enoturístiques, amb l'epicentre a Horta de Sant Joan.

«El vi i la gastronomia són cultura i és un dels eixos del festival», ha indicat. Birbe també ha apuntat que el festival «pretén donar a conèixer aquest territori, sobretot a la gent de fora la comarca, perquè gaudeixi de l'oferta cultural».

