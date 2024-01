Oques Grasses i Figa Flawas, els principals reclams de la segona edició del Cruïlla DO Terra Alta

La segona edició del festival Cruïlla DO Terra Alta tindrà a Oques Grasses i Figa Flawas com a principals reclams. Se celebrarà el 20 i 21 d'abril a Batea i s'emmarcarà dins la celebració de la Primavera de la Denominació D'Origen Terra Alta. El dissabte 20, juntament amb Oques Grasses també actuarà Gertrudis, que celebra els 20 anys del seu debut. Diumenge hi haurà el concert del Pony Menut, la versió per als més petits del Pony Pisador, que compartiran escenari amb el duet Figa Flawas. Totes dues jornades estaran amenitzades per les sessions de DJ Trapella. Els vins de la DO Terra Alta estaran presents al festival durant tot el cap de setmana, amb degustacions acompanyades de propostes gastròmiques.

La segona edició certamen s'emmarca en la celebració de la Primavera DO Terra Alta, que concentrarà en aquella setmana diferents activitats enoculturals a diferents municipis. Així, coincidint amb la celebració del festival, dissabte 20, a Batea, tindrà lloc una nova edició de la Mostra de Vins DO Terra Alta que, al llarg de tot el dia, permetrà als assistents maridar els vins de la DO amb diferents propostes culturals d'artistes de les Terres de l'Ebre.

Durant la setmana hi haurà diferents activitats enoturístiques, amb epicentre a Horta de San Joan, lligades a promocionar la Ruta del Vi DO Terra Alta, així com la gala de lliurament dels premis del Concurs de Vins amb DO Terra Alta, que tindrà lloc a l'Església del Poble Vell de Corbera d'Ebre, i que es completarà amb un concert previ al Cruïlla. Finalment, hi haurà una jornada destinada als professionals de la restauració i la distribució, així com a prescripció i premsa especialitzada, que tindrà lloc el dilluns 22 d'abril al Celler Cooperatiu de Gandesa.