La 2a edició de la Primavera DO Terra Alta convida a gaudir del vi i la cultura per tota la comarca

La Denominació d’Origen Terra Alta es prepara per a la celebració de la segona edició de la Primavera DO Terra Alta. 5 dies per gaudir de la cultura, el paisatge i els vins de la DO Terra Alta amb una agenda d’actes per reivindicar, no només la qualitat i el prestigi dels vins de la DO Terra Alta, sinó també la comarca com a destí enoturístic de primera alçada.

Per segon any consecutiu, la celebració de la Primavera DO Terra Alta té com a objectiu principal ser un projecte inclusiu de comarca. I és per això que l’ambiciós programa es desenvoluparà a diferents indrets de la Terra Alta, per tal d’implicar un percentatge important dels seus habitants i les seves empreses, des dels cellers, fins a la restauració i l’hoteleria, passant per altres empreses de serveis de la comarca.

Concert inaugural: Judit Neddermann a l’Església del Poble Vell de Corbera

Divendres 19 arrencaran els plats forts de la Primavera. El primer d’aquests actes serà el concert de Judit Neddermann, una actuació que serà l’avantsala del festival Cruïlla DO Terra Alta 2024.

El concert tindrà lloc a l’exterior de l’Església del Poble Vell de Corbera a les 20h. Amb una proposta artística basada en les arrels folklòriques, l’artista farà parada al festival per presentar el seu darrer disc, en un concert intimista que els assistents podran gaudir amb els vins de la DO Terra Alta i les imponents vistes del paisatge terraltí al capvespre.

El concert de Neddermann donarà pas a un dels actes més importants de la Primavera: el sopar de celebració del Concurs de Vins amb DO Terra Alta, que tindrà lloc a l’interior de l’Església del Poble Vell.

Un cap de setmana per gaudir de la música i el vi

El cap de setmana del 20 i 21 d’abril, Batea es convertirà en l’epicentre de la Primavera, amb la celebració de la segona edició del Cruïlla DO Terra Alta i una nova edició de la Mostra de Vins DO Terra Alta.

Al llarg de tot el dissabte 20, a la Plaça Catalunya, els assistents a la Mostra de Vins DO Terra Alta podran gaudir d’una àmplia gamma de propostes vinícoles que aniran des de les tradicionals garnatxes blanques fins als vins joves d’aquesta anyada, passant pels vins premiats en l’edició del Concurs de Vins amb DO Terra Alta, que s’haurà celebrat la nit anterior.

Els assistents podran maridar els vins de la DO amb diferents propostes culturals d’artistes de les Terres de l’Ebre, així com amb una proposta gastronòmica de proximitat.

I un cop finalitzada la mostra, arrencarà un dels esdeveniments més notables d’aquesta Primavera: la celebració de la segona edició del festival Cruïlla DO Terra Alta, que omplirà la comarca de música per a tots els públics, amb un cartell de luxe. Dissabte serà el torn per gaudir de les actuacions d’Oques Grasses, la primera oportunitat per escoltar en directe el seu nou disc, i Gertrudis amb el que serà el primer concert de la seva gira de comiat.

Diumenge 21, igual que l’any passat, serà el dia per a tota la família, amb l’actuació del Pony Menut, la versió per als més petits del Pony Pisador, i el duet Figa Flawas.

L’altre gran protagonista del Cruïlla DO Terra Alta serà el vi de la DO Terra Alta, que estarà molt present durant tot el cap de setmana a l’espai Village, la zona per descansar i recuperar forces, tot gaudint dels vins de la DO i de les diferents propostes gastronòmiques de proximitat, així com de la música de la Dj Trapella, que serà l’encarregada d’amenitzar la zona.

L’agenda per als professionals

Dins d’aquesta agenda d’activitats enoculturals, els professionals tindran també el seu espai, tant amb activitats destinades a l’enoturisme com amb una jornada per als professionals de la restauració, l’hoteleria i la distribució.

La jornada tècnica d’enoturisme serà dijous 18 a Horta de Sant Joan. Un programa que constarà d’una masterclass i, a continuació, una taula rodona amb turoperadors per compartir experiències entre els professionals del sector que hi participin de la jornada. Serà un acte destinat principalment als cellers de la Ruta del Vi de la DO Terra Alta, així com a altres empreses i agents turístics del territori.

Dilluns 22, com a colofó a tots els actes de la Primavera, arriba la tradicional jornada professional vinícola que la DO Terra Alta celebra a la comarca, i que enguany tindrà com a punt de trobada el Celler Cooperatiu de Gandesa. Una nova oportunitat perquè els cellers puguin presentar els seus vins directament als professionals de la restauració, l’hoteleria i la distribució, així com a prescriptors i premsa especialitzada.