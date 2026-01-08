HABITATGE
El poble de Tarragona on és més barat comprar una casa el 2026
Al sud de la demarcació de Tarragona, aquest poble es consolida com el municipi més econòmic de Catalunya
L’accés a l’habitatge s’ha convertit en una de les principals preocupacions socials per al conjunt de la població. Els preus elevats i la manca d’oferta han agreujat una crisi estructural que es fa especialment evident a les grans ciutats. A Catalunya, el preu del lloguer se situa en 19,1 euros per metre quadrat, només per darrere de Madrid, mentre que en municipis amb alta demanda com Barcelona l’encariment afecta totes les modalitats d’allotjament.
En aquest context, un informe recent del portal immobiliari Idealista assenyala Ulldecona com el municipi més barat de Catalunya per comprar un habitatge. Situat a la comarca del Montsià, al sud de la demarcació de Tarragona, aquest municipi destaca per oferir preus molt per sota de les mitjanes catalana i provincial.
Segons les dades d’Idealista, el preu mitjà de l’habitatge a Ulldecona és de 447 euros per metre quadrat, una xifra molt inferior als 2.596 euros de mitjana a Catalunya i als 1.667 euros de la província de Tarragona. A més, el mercat immobiliari local ha registrat una caiguda del 17% durant l’últim any, un descens atribuït a la baixa demanda i a l’augment de l’oferta disponible, en contrast amb la situació de les grans capitals.
Ulldecona és un municipi d’uns 6.000 habitants i és conegut pel seu entorn tranquil i pel seu patrimoni històric i natural. Destaca també per les seves oliveres, les pintures rupestres, el castell medieval i tradicions com la Passió d’Ulldecona. Pel que fa a les comunicacions, està ben connectat amb l’AP-7, fet que permet situar-lo a aproximadament una hora de Tarragona ciutat i a poca distància de la costa, reforçant-ne l’atractiu com a alternativa assequible dins la demarcació.