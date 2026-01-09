VIRAL
El poble costaner de Tarragona on estiueja Risto Mejide
Aquest pintoresc municipi ha cridat l’atenció del conegut presentador i jurat de Got Talent España
Risto Mejide, conegut publicista i presentador, va revelar durant un programa de Got Talent España que ha estiuejat, en diverses ocasions, a Roda de Berà, un poble costaner de Tarragona. La confessió va sorgir mentre valorava l’actuació d’un participant d’aquest municipi.
Risto Mejide, actual presentador del programa de Cuatro 'Todo es mentira', ha estat històricament conegut per l’estil directe i crític que ha fet servir durant els darrers anys a la televisió. A més de la seva faceta televisiva, ha treballat en campanyes publicitàries i és autor de diversos llibres sobre comunicació i motivació.
Roda de Berà és un destí costaner amb platges tranquil·les i un ambient relaxat, ideal per a aquells que busquen desconnectar. Entre els seus atractius sobresurt el Roc de Sant Gaietà, que destaca amb arquitectura mediterrània que recorda a pobles italians.
El municipi també compta amb el famós Arc de Berà i diverses cales i platges per a gaudir. Un altre punt interessant és, per exemple, la Torre del Cucurull, que s’alça sobre un petit turó a la Muntanya dels Molins, un punt estratègic que domina tot l’entorn de Roda de Berà.
Roda de Berà es troba a només 15 minuts amb cotxe de Tarragona i a una hora de Barcelona, fet que facilita la visita per a aquells que visquin o es trobin a prop d'aquestes ciutats. Per accedir a aquest municipi, que ha cridat l’atenció de Risto Mejide, es pot arribar fàcilment per l’AP-7 i la C-32.