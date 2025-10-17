Viral
El poble de Tarragona on no es pot entrar al centre amb cotxe i encara es creua el riu amb barca
Aquest municipi amaga paisatges de conte i cases penjants en un dels racons més bonics d’Espanya
Al cor de la Ribera d’Ebre, Miravet és un dels pobles més singulars de Tarragona. Famós pel seu espectacular castell templer i les seves cases penjades sobre el riu Ebre, aquest enclavament conserva una tradició única, ja que disposa d’un pas fluvial sense motor que segueix en funcionament, l’últim d’aquest tipus a Catalunya.
A més, al seu centre històric no estan permesos els cotxes. L’accés més emblemàtic es realitza des de l’altra vora de l’Ebre, a través de l’anomenat pas de barca. Aquesta barca es desplaça gràcies al corrent del riu i a un sistema de cables guia, el que permet creuar de forma estable i segura. Encara que es pot arribar amb cotxe als afores del poble i aparcar allà, per recórrer el seu nucli antic només queda una opció, caminar.
El centre de Miravet manté el seu traçat medieval, amb carrers estrets que porten fins el cim del promontori rocós. Allà s’alça el castell templer, un dels més ben conservats d’Europa, que domina visualment l’entorn i ofereix unes vistes espectaculars del meandre de l’Ebre i els camps de la Ribera.
Més enllà del castell, Miravet conserva racons plens d’història, des de petites places empedrades fins antigues cases penjades que miren al riu. En aquest laberint de pedra es respira encara la memòria de la Guerra Civil, ja que aquí va tenir lloc un dels episodis més cruents de la Batalla de l’Ebre.
El poble també és conegut per la seva tradició terrissera i el seu entorn natural, ideal per a senderisme o rutes amb bicicleta. Passejar pels seus carrers sense cotxes, travessar el riu com es feia fa segles o simplement asseure’s a mirar l’aigua fluir són alguns dels petits plaers que ofereix aquest racó del sud de Tarragona.