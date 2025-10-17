Viral
Aquesta ruta a Tarragona és una joia per a senderistes: fàcil, curta i amb paisatges de postal
La ruta ofereix una travessia entre formacions rocoses, passarel·les de fusta i espais de gran valor natural i patrimonial
Al cor del Priorat, dins del Parc Natural de la Serra de Montsant, es troba una de les rutes de senderisme més espectaculars de Tarragona: el Congost de Fraguerau. Aquest recorregut arranca a prop d’Ulldemolins, concretament des de l’aparcament al costat de l’ermita de Sant Antoni i Santa Bàrbara, i ofereix una travessia entre formacions rocoses, passarel·les de fusta i espais de gran valor natural i patrimonial.
La ruta clàssica està perfectament senyalitzada i té una dificultat baixa, fet que la converteix en una opció ideal per a aquells que busquen una caminada accessible però carregada de bellesa. El camí travessa el Coll del Prat i baixa cap al riu Montsant, passant per la font de la Gleva i el mirador de les Cadolles Fondes, on l’aigua ha modelat capritxoses formes a la roca.
El tram central de l’itinerari s’endinsa al congost que dona nom a la ruta. En aquesta zona, les parets de roca mostren figures erosionades amb noms populars com El Camell o Els Tres Jurats. El camí segueix fins arribar al barranc de Sant Bartomeu, on es creua el riu per una passarel·la que dona accés a l’ermita romànica del segle XII, un dels racons més emblemàtics de la muntanya.
El recorregut complet és de 8,3 quilòmetres (anada i tornada), amb un desnivell acumulat de 340 metres i una durada estimada de 2 hores i 45 minuts, sense tenir en compte les parades. És una caminada apta per a tothom, encara que convé evitar les hores centrals del dia a l’estiu i consultar l’estat del riu després de pluges intenses.
Per als més experimentats o aquells que disposin de més temps, existeix la possibilitat d’allargar la ruta i convertir-la en un circuit circular. Aquestes variants exigeixen més preparació física i orientació, però ofereixen vistes panoràmiques i passos més tècnics que eleven l’experiència a un altre nivell.
El Parc Natural de la Serra de Montsant recorda la importància de respectar les normes de l’entorn: no sortir dels senders senyalitzats, portar calçat adequat, consultar el Pla Alfa en dies de risc d’incendi i mantenir els gossos lligats. En qualsevol cas, aquesta ruta és una excel·lent porta d’entrada a Montsant, un paradís per a senderistes que combina paisatge, història i tranquil·litat.