El poble a 15 minuts de Tarragona amb el bufet lliure més antic de Catalunya
Aquest bufet és l’únic de Catalunya que ha estat distingit amb un Solete Repsol
A la província de Tarragona, hi ha un bufet lliure que ha s'ha convertit en un referent després de gairebé 50 anys. Es tracta del Buffet d’Altafulla, ubicat a tan sols 15 minuts de Tarragona, que ostenta l’honor de ser el bufet lliure més antic de la regió, a més d’haver estat distingit amb un Solete Repsol, un reconeixement que ressalta la seva excel·lència gastronòmica.
Aquest restaurant de carretera, obert l'any 1977, es presenta com el primer bufet lliure de Catalunya i ha aconseguit mantenir la seva qualitat i sabor al llarg de gairebé cinc dècades. Aquest emblemàtic restaurant ha evolucionat fins a convertir-se en una parada obligada per a aquells que busquen gaudir d’una experiència culinària única, sense deixar de banda l’essència del bufet lliure.
Una experiència gastronòmica única
El que fa especial al Buffet d’Altafulla és la seva oferta variada i d’alta qualitat, que canvia segons l’estació de l’any. Des dels tradicionals calçots a l’hivern fins a una deliciosa paella a l’estiu, cada plat està preparat amb cura, destacant la cuina mediterrània.
Els comensals poden gaudir d’amanides especials, embotits, arrossos, fideuà, carns i peixos a la brasa, així com postres casolanes. A més, aquells que prefereixen una experiència una mica més exclusiva poden optar per l’opció a la carta, on destaquen plats com l'entrecot a la brasa o graellades de carn o peix.
En dies feiners, el preu és de 18 € per persona, mentre que els caps de setmana i dies festius ascendeix a 25 €. Els nens fins 8 anys tenen tarifes reduïdes, la qual cosa el converteix en una opció ideal per a famílies.
Com arribar al Buffet d’Altafulla?
El restaurant està ubicat a tan sols 15 minuts de la ciutat de Tarragona, així que és fàcil arribar amb cotxe. L’accés es fa a través de l'N-340, un trajecte d’uns 14 quilòmetres que travessa les localitats de La Móra i Tamarit. El restaurant es troba en el quilòmetre 1173 de la carretera nacional.
Respecte al transport públic, es pot agafar un tren de Rodalies fins a l’estació d’Altafulla, que es troba a només 10 minuts del restaurant, amb un curt passeig fins a arribar. Per a aquells que viatgen des de Barcelona, el trajecte amb cotxe per l’AP-7 té una duració aproximada d’una hora i 15 minuts.
El Buffet d’Altafulla disposa també d'una àmplia zona d’aparcament de 2.700 metres quadrats, ideal per a vehicles particulars, camions i autobusos, fet que facilita la visita de grups grans i turistes.