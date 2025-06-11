Societat
Deu pobles de Tarragona que són ideals per a una escapada de cap de setmana
Aquests pobles són perfectes per a desconnectar i gaudir de la naturalesa, el patrimoni i la gastronomia local
La província de Tarragona amaga alguns dels pobles més pintorescos i sorprenents de Catalunya, ideals per a desconnectar de la rutina i gaudir de la naturalesa, el patrimoni i la gastronomia local. Des d’enclavaments medievals a racons al costat del mar, passant per llogarets de muntanya o pobles amb castells templers, aquestes deu localitats ofereixen plans perfectes per a una escapada de cap de setmana.
Siurana, dalt d’un cingle i amb vistes colpidores, destaca pel seu castell sarraí, llegendes antigues i el seu valor com destí d’escalada i senderisme. Miravet, a la vora de l’Ebre, captiva amb el seu castell templer, nucli antic morisc i l’experiència de travessar el riu amb barca tradicional. Montblanc, amb la seva muralla medieval, esglésies gòtiques i la popular Setmana Medieval, és una parada imprescindible per als amants de la història.
Prades, coneguda com la 'vila vermella', combina bellesa rural, rutes de muntanya i cel estrellat ideal per a l’observació astronòmica. Horta de Sant Joan fascina amb el seu vincle amb Picasso, la seva arquitectura medieval i el Parc Natural dels Ports. Altafulla, en plena Costa Daurada, barreja platges tranquil·les, un castell del segle XI i un nucli medieval ben conservat.
A Santes Creus, el protagonista és el monestir cistercenc, una joia arquitectònica en un entorn de vinyes i senders. Tamarit ofereix una estampa inoblidable amb el seu castell al costat del mar, platges envoltades de naturalesa i el Parc Natural del Gaià, ideal per a senderistes i amants de les aus.
L’Ametlla de Mar, amb les seves cales d’aigües cristal·lines i ambient mariner autèntic, convida al relax, l'snorkel i a assaborir marisc fresc al costat del mar. I a l’interior, Porrera desplega tot l’encant del Priorat: vinyes en terrasses, tranquil·litat rural, una arquitectura ben conservada i la seva curiosa col·lecció de rellotges de sol.
Tarragona ofereix així una varietat única d’escapades de cap de setmana per a tots els gustos. Ja sigui per submergir-se en la història medieval, desconnectar a la muntanya o gaudir de la brisa marina, aquests deu pobles són una excel·lent manera de conèixer el millor del territori sense sortir de la demarcació.