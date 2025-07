Un dels millors pans de Sant Jordi es fa a Tarragona

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

La pastisseria Larrosa, situada a la plaça del Mercat de Flix, ha aconseguit el segon premi al concurs a millor pa de Sant Jordi que ha organitzat Panatics per vuitè any consecutiu. L’acte ha tingut lloc a Barcelona i ha comptat amb la participació d’una quarantena de participants.

En primer lloc ha quedat el Forn Beltran de Badalona i la Pastisseria Faixat de Barcelona ha completat el podi. «Aquesta edició ha estat una on més nivell hi ha hagut, sens dubte. Ens hem quedat a molt poca puntuació del primer, però estem molt contents perquè som els únics que ens mantenim en el podi», explica Pau Carranza, pastisser de l’establiment de Flix.

«Aquest concurs i aquest reconeixement serveixen per donar valor al nostre producte, que és de qualitat i està ben elaborat», manifesta Carranza. El pa guanyador havia d’elaborar-se segons la recepta original d’Eduard Crespo, creada l'any 1989 per al Gremi de Forners de Barcelona, amb tres masses: de formatge, sobrassada i nous.

A més d’aquest, la pastisseria ha rebut altres reconeixements. De fet, des que està oberta, ha aconseguit el premi al millor pa de Sant Jordi en una edició anterior d’aquest concurs i ha rebut l’estrella els cinquanta millors forners d’Espanya i la Fava de Cacau a les 50 millors pastisseries de Catalunya, entre d’altres.

En aquesta vuitena edició s’han presentat al concurs un total de 40 pans a la categoria professional i 18 pans d’alumnes d’escoles d’hostaleria de Catalunya. El pa ha estat valorat per dos jurats, un per a professionals i l’altre per a escoles, i han tingut en compte l’aspecte exterior, la forma, el dibuix de les barres que representen la Senyera, el sabor, la qualitat dels ingredients i la textura.