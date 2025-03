El millor pastís de formatge de Catalunya es fa a Tarragona i té un ingredient secret que el fa únic

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

La pastisseria Larrosa, situada a la plaça del Mercat de Flix, ha rebut diversos premis des que està oberta. És el cas, per exemple, del reconeixement al millor pa de Sant Jordi, que la pastisseria va aconseguir l’any 2022, o la distinció de l’estrella als cinquanta millors forners d’Espanya i de la Fava de Cacau a les 50 millors pastisseries de Catalunya.

Això sí, el pastís de formatge que el pastisser Pau Carranza prepara en aquesta pastisseria de Flix ha estat considerat el millor de Catalunya. Aquest reconeixement el van rebre en un concurs que es va celebrar l’any passat i que va reunir a unes 40 pastisseries catalanes amb una oferta de més de 200 formatges artesans.

La normativa del concurs dictava que els pastissos de formatge havien d’incloure, almenys, un 20% de formatge local català. En aquest cas, el pastís de la pastisseria de Flix està fet amb Serra del Tormo, un formatge d’ovella de pasta tova que s’elabora a deu minuts de la pastisseria Larrosa, per la qual cosa es tracta d’un producte de màxima proximitat.

El pastís que es va presentar al concurs, d’aproximadament un quilo i mig, combinava el formatge d’ovella amb formatge crema, formatge mascarpone i nata i va guanyar per unanimitat. El jurat va destacar la seva tècnica, la perfecció del daurat i la cremositat, així com el tall precís i, quant al sabor, “la presència delicada i equilibrada del formatge de pasta tova".

Com es fa el millor pastís de formatge de Catalunya?

El perfil 'Cheatmealhunters' ha compartit un vídeo, a través de les seves xarxes socials, en el qual expliquen i ensenyen quin és el procés que segueix la pastisseria Larrosa per elaborar el millor pastís de formatge de Catalunya. L’esmentat pastís pot comprar-se a 32 euros el quilo, o sigui, el que seria un pastís sencer, o bé es pot demanar per porcions, a 4 euros.

"El pastís de formatge més premiat de Catalunya s'elabora a Tarragona i té un ingredient secret que el fa únic. Si ets fan dels pastissos de formatge, aquesta et sorprendrà", expliquen des d'aquest perfil, on Laura i Enric indiquen que "t’ensenyem on menjar". 'Cheatmealhunters' compta a Instagram amb més de 50 mil seguidors.

"La pastisseria utilitza formatge d’ovella Serra del Tormo, molt català i de proximitat, i ho fan a només 10 minuts de la pastisseria. El pastís porta també ous, nata, mascarpone i no podia faltar el formatge crema, que li dona aquesta textura tan suau. La base és un crumble d’ametlla. Amb aquests ingredients, res pot sortir malament. Per ser la millor, òbviament, ha de quedar ben quallada", manifesten.