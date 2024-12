Les fleques de dos pobles de Tarragona es colen entre les millors d’Espanya

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les fleques de dos pobles de Tarragona s’han colat entre les millors del país. De fet, ambdós establiments han passat a formar part del llistat de Los 50 Panader@s Top de España 2024, un rànquing que recull els 50 establiments i els seus responsables, entre els quals s’ha entregat una estrella d’or, plata i bronze als tres més ben valorats.

En aquest llistat es troba, d’una banda, la fleca La Baguet, que està situada a la rambla Joan Maragall del Morell, que porta des de l’any 1995 fent pa artesà i dolços de proximitat i que ja ha rebut diverses distincions i, d’altra banda, la pastisseria Larrosa, ubicada a la plaça del Mercat de Flix.

«El pa de La Baguet torna a estar entre els millors pans d’Espanya. Ens sentim molt orgullosos d'estar entre els millors forners d’Espanya. El nostre forner Martí Fortuny ha rebut aquest premi a Madrid amb moltíssima il·lusió», han explicat, a través de les seves xarxes socials, els propietaris de la fleca del Morell.

D’altra banda, la pastisseria Larrosa també ha rebut diferents reconeixements com és el cas, per exemple, al millor pastís de formatge de Catalunya (2024), al millor pa de Sant Jordi (2022) i va ser finalista al millor tortell clàssic de reis l'any 2022. Aquest any també ha aconseguit la segona posició al millor pa de Sant Jordi.

La Ruta de Los 50 Panader@s ha comptat, en aquesta edició, amb un jurat d’experts format per Eduardo Úbeda, Manuel Flecha, Florindo Fierro, Pere Fabregà i Carlos Martín. La valoració es va dur a terme a través d’un sistema de tastos anònims en funció de diversos criteris, entre ells figura la imatge, el visual, la forma, la grenya, la cocció, l’aroma, el sabor i l’estructura en boca del pa en qüestió.