Un poble de Tarragona té el millor mercat medieval: només es pot visitar en aquestes dates

El mercat medieval de Montblanc, ubicat a la província de Tarragona, ha estat reconegut com un dels millors mercats medievals que es poden visitar a l’abril segons la revista Viajar. Aquesta distinció posa de relleu una de les festes més importants i espectaculars del municipi, que cada any atreu milers de turistes que busquen una experiència única, plena d’història, tradició i cultura.

La Setmana Medieval de Sant Jordi, que se celebra anualment a Montblanc, es duu a terme durant el mes d’abril i aquest any tindrà lloc del 20 d’abril al 4 de maig. La localitat, que conserva un recinte emmurallat de gran valor històric, es converteix en un escenari medieval perfecte per reviure els antics temps. Més de 200 actors i actrius donen vida a les llegendes medievals, representant escenes que rememoren l’Edat Mitjana, mentre els visitants s’endinsen en un ambient únic.

El mercat medieval de Montblanc és, sense cap dubte, un dels grans atractius de l’esdeveniment. Les parades d’artesania, les aromes del menjar tradicional, els tastos de vins i caves de la regió, i els tallers d’oficis antics, transporten els assistents directament al passat. A més, un dels moments més destacats és la representació de la famosa llegenda de Sant Jordi, que es representa als carrers del poble amb petits espectacles que captiven tant a nens com a adults.

Una de les particularitats d’aquest mercat és la possibilitat de gaudir d’activitats per a tota la família. Des d’aprendre a fer pa o a forjar metall com els antics artesans, fins assistir a representacions teatrals que recorren els racons més emblemàtics del poble. Encara que moltes de les activitats són gratuïtes, és recomanable consultar la pàgina web de l’esdeveniment per conèixer els espectacles que requereixen entrada, ja que alguns d’ells són de gran demanda.

De fet, la revista Viajar destaca fins a cinc mercats medievals com els millors que es poden visitar durant el mes d’abril. Això sí, la revista situa en la primera posició la Setmana Medieval de Montblanc. Posteriorment, situa a la Fira Medieval de Pirates a Badalona, la Fira Medieval d’Elda, la Fira Medieval d’Hornachuelos i Incursions Barbaresques a Los Alcázares.

Així doncs, amb la seva mescla d’història, cultura, art i gastronomia, la semana medieval de Montblanc ofereix als visitants una experiència immersiva que no només els permet viatjar en el temps, sinó també gaudir de l’essència d’un poble que manté viva la seva herència medieval amb un toc especial cada any. Sens dubte, aquest és un esdeveniment que tot amant de la història i la cultura medieval no s’hauria de perdre.