El balneari gratuït de Tarragona amb propietats curatives i aigües a 28 graus

La comarca de la Terra Alta amaga un racó termal d’aigües curatives que, a més, disposa d'un entorn natural impressionant, La Fontcalda, considerat el balneari gratuït més bonic de Catalunya. Aquest lloc, conegut per les seves propietats terapèutiques des de fa segles, és perfecte per a aquells que busquen escapar-se de la rutina i gaudir d’una experiència única en plena naturalesa.

La Fontcalda és un balneari natural impressionant tant per la seva bellesa com per la pau que transmet. Les seves aigües emergeixen de manera espontània a una temperatura constant d’uns 28 graus durant tot l’any, fet que converteix a aquest espai en un lloc perfecte per a relaxar-se. Les aigües són riques en minerals com el carbonat càlcic i el clorur, ideals per a alleujar problemes respiratoris, afeccions de la pell i malalties musculars, entre altres beneficis.

Aquest petit paradís està envoltat per un impressionant canó format pel riu Canaletes, creant una sèrie de piscines naturals protegides per imponents parets de roca que reforcen la sensació d’aïllament i tranquil·litat. A més de les seves aigües termals, l’entorn de La Fontcalda és un lloc perfecte per a gaudir d’un dia de naturalesa.

Als voltants es poden trobar taules i barbacoes per menjar a l’aire lliure, sempre respectant el medi ambient, així com el santuari de la Verge de La Fontcalda, un lloc místic amb una església d’estil neoclàssic que acull pintures de Joan Lahosa, capelles i una impressionant cúpula.

La llegenda local explica que un pastor de la zona va trobar una imatge de la Verge en aquest lloc, fet que va donar origen al santuari, que va patir un incendi durant la Guerra Civil, destruint l’altar i la imatge original. Avui, els visitants poden veure una recreació que permet continuar venerant la Verge. Per als més aventurers, també és possible recórrer la Via Verda de la Vall de Zafán, un recorregut que permet endinsar-se encara més en aquest bonic paisatge.

La Fontcalda no només és un lloc per a gaudir d’aigües termals curatives, sinó també per a submergir-se en la calma i bellesa d’un entorn natural únic. I el millor de tot, és gratuït, fet que converteix La Fontcalda en una de les escapades més accessibles i recomanables de la regió. Sens dubte, un destí imprescindible per a aquells que busquen desconnectar.