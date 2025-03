El poble de Tarragona on es pot visitar una avioneta accidentada l'any 1994

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

A la Serra de Llaberia, un paratge muntanyós de Tarragona, descansen les restes d’una avioneta que es va estavellar el 12 de març de 1994, deixant una empremta inesborrable a la història local. L’accident, que va acabar amb la vida dels tres ocupants de l’aeronau, continua sent recordat tant pels veïns com pels visitants que s'apropen fins el lloc per conèixer de prop el tràgic succés.

L’avioneta, que havia partit de Cuatro Vientos a Madrid amb destinació a un ral·li aeri a Vilanova de Prades, va perdre el contacte amb la torre de control a mesura que s'apropava al seu destí. L’aeronau es va estavellar a la Serra de Llaberia, a causa de les condicions de boira espessa i l’accidentat terreny de la zona.

L’impacte va acabar amb la vida del pilot i dels seus dos acompanyants: Luis Martín Granizo, Miguel Ángel Duperrier Prat i Amós Blanco Díaz. Malgrat els anys transcorreguts, les restes de l’avió romanen a la zona, convertint-se en un destí de peregrinació per a excursionistes i curiosos.

Les restes de l’accident, parcialment visibles en el terreny accidentat, són accessibles a través de rutes de senderisme, com la que parteix del poble de Llaberia i travessa el Cingle de Calàs. Això sí, encara que el camí ofereix vistes impressionants de la muntanya, els excursionistes han de ser cautelosos, ja que la ruta pot ser difícil de seguir i el terreny és escarpat.

El lloc de l’accident, conegut per la seva atmosfera misteriosa, atreu molts turistes interessats en la història de la tragèdia, i alguns grups locals organitzen rutes per recordar el succés i retre homenatge a les víctimes. A més, l’accident forma part del patrimoni local, sent una referència per als habitants de la regió, que recorden aquell fatídic dia de 1994 com un esdeveniment que va marcar el poble.