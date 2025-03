El poble de Tarragona on s’amaga el monestir més espectacular d’Espanya

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Al cor de la província de Tarragona, a només 30 minuts de la ciutat, es troba un dels tresors més impressionants del patrimoni històric d’Espanya: el Reial Monestir de Santa María de Poblet. Fundat l'any 1151 per Ramón Berenguer IV, comte de Barcelona, aquest monestir cistercenc ha estat testimoni de segles d’història, poder i devoció, i avui dia és considerat un dels monestirs més espectaculars de tot el país.

Una joia arquitectònica d’estil romànic i gòtic

El monestir de Poblet va ser erigit com un refugi per a la meditació i la feina dels monjos de l’Ordre Cistercenca. La seva arquitectura es caracteritza per una fusió d’elements romànics i gòtics, que, a través de la sobrietat i precisió, transmeten una sensació de pau i espiritualitat. L’església abacial és el nucli central del conjunt, destacant-se per la seva portada decorada amb relleus geomètrics, símbols de puresa i simplicitat, característiques de l’estil cistercenc.

Un dels elements més fascinants de l’església és la seva rosassa, una finestra circular que banya l’interior del temple amb llum natural, creant un ambient celestial que realça la bellesa de les columnes i les voltes. Els vitralls, a més, juguen un paper crucial en la creació d’efectes lluminosos que transformen l’atmosfera del monestir.

El claustre i la seva connexió amb la naturalesa

Els claustres del monestir, amb columnes esveltes i arcs de mig punt, eren espais dedicats a la reflexió i l’estudi de la naturalesa, fonamental per a la vida dels monjos cistercencs. El nom Poblet, que deriva del llatí populetum (albereda), fa referència a la rica vegetació que envolta el monestir i que segueix present en els claustres, les quals capitulars mostren delicats motius vegetals.

Un centre de poder i la seva història d’abandó

Al llarg dels segles, el Monestir de Poblet va ser un poderós centre religiós, amb control sobre 60 pobles. Durant l’Edat Mitjana, es va convertir en lloc de sepultura de reis i nobles de la Corona d’Aragó. Tanmateix, després de la desaparició de la Corona, el monestir va començar a declinar. La desamortització de Mendizábal al segle XIX el va portar a l’abandó, sent saquejat, incendiat i utilitzat com a caserna durant la primera guerra carlina.

Malgrat els danys soferts, les restes dels reis aragonesos es van preservar. L'any 1930 va començar un procés de restauració i, l'any 1940, els monjos cistercencs van tornar al monestir. L'any 1991, la UNESCO el va declarar Patrimoni de la Humanitat, el que va garantir la seva conservació i el seu reconeixement internacional com un dels més importants monuments d’Espanya.

Visita el monestir i descobreix la seva història

El Monestir de Poblet obre tots els dies de la setmana per rebre els visitants, amb horaris de 10:30 a 12:30 i de 15:00 a 18:00. L’entrada té un preu de 9,50 €, i es pot adquirir directament a la taquilla. Per a aquells que desitgin aprofundir en la història del lloc, l’app 'Poblet, guia oficial’ ofereix una audioguia gratuïta per explorar els secrets d’aquest monestir mil·lenari.