A la província de Tarragona, un petit i oblidat poble guarda secrets esgarrifosos que han anat forjant la seva llegenda. Marmellar, actualment un enclavament deshabitat, s’ha guanyat fama com el 'poble fantasma' a causa del seu abandó des de 1976, però el que realment li ha atorgat notorietat són els foscos successos que es van produir a les seves ruïnes, especialment els crims que encara no han estat aclarits.

L’antic cementiri de Marmellar, ubicat darrere de l’església de Sant Miquel, és un lloc que evoca inquietud. Els seus nínxols buits i el silenci que envolta el lloc són un recordatori pertorbador de la tragèdia que va assolar aquest poble en la seva darrera etapa.

Tanmateix, els nínxols buits no són el resultat de cap fenomen sobrenatural. Quan Marmellar va quedar deshabitat, les restes dels morts van ser traslladats al cementiri del Vendrell. No obstant, el poble s’ha guanyat la seva fama per una sèrie de crims sense resoldre que, amb el pas dels anys, han afegit misteri a la seva història.

Una festa que va acabar en tragèdia

La nit de San Juan de 1993 es va convertir en el principi d’un enigma que encara persisteix. Una jove, acompanyada de diversos amics, va assistir a un local de festa de Calafell, on va conèixer més persones. Entre rialles i alcohol, els va proposar continuar la festa en un poble abandonat que ella coneixia: Marmellar. Després de pujar als seus cotxes, van deixar enrere la bullícia de la ciutat, però mai van tornar.

Dies després, el 26 de juny de 1993, es va descobrir el cadàver carbonitzat d’una dona, que tindria entre 20 i 30 anys. Va ser trobada per uns caçadors en una fossa a l’interior de l’església del poble. De fet, la jove va ser trobada cremada a sobre d’un matalàs.

La víctima tenia amputats els dits de les mans i el seu cos va ser trobat al costat de símbols satànics pintats a les parets del recinte. L’autòpsia va revelar que feia diversos dies que estava morta, però la seva identitat mai va ser completament confirmada. Alguns rumors parlaven que podria haver estat una prostituta, però aquesta teoria mai s’ha pogut corroborar.

Un segon crim sense resoldre

El misteri no va acabar allà. Tres anys després, el 1996, un altre crim esgarrifós es va produir a prop de Marmellar. La jove Anna María Barba, de 19 anys, va ser segrestada a la gasolinera on treballava, al municipi de l’Arboç. Després de ser retinguda i portada a la urbanització de La Talaia Mediterrània, va ser assassinada.

El seu cadàver va ser trobat l’endemà, seminú, amb signes de violència i ocult sota taulons de fusta. Malgrat que les investigacions van apuntar a un robatori, ja que de la gasolinera s’havien emportat més de 40.000 pessetes, el crim mai va ser completament resolt.

Llegendes de ritus satànics i màgia negra

Marmellar també és conegut per les seves inquietants llegendes. Al llarg dels anys, veïns de pobles propers han reportat haver vist vehicles d’alta gamma estacionats a prop de les ruïnes, així com persones vestides de negre, realitzant el que alguns descriuen com a ritus satànics o sessions espiritistes. En l’imaginari popular, el poble s’ha transformat en un lloc fosc, ple de secrets i misteris sense resoldre.

Malgrat aquestes històries, la realitat darrere de l’abandó de Marmellar té explicacions més terrenals. Al segle XIX, el poble comptava amb 185 habitants, però durant la dècada dels 70, només quedaven 29 persones. Les males comunicacions i la falta de recursos van ser factors clau en la seva despoblació. Després de la Guerra Civil, el poble es va anar buidant lentament, i no va ser fins 1976 quan va quedar abandonat per complet.

El llegat històric de Marmellar

El poble de Marmellar, fundat l’any 1023, té una rica història que es remunta a temps medievals. El castell, que data del segle XII, i l’església de Sant Miquel, que va ser la parròquia de la regió fins 1377, són alguns dels vestigis que encara es conserven al lloc.

Malgrat els foscos rumors que l’envolten, Marmellar continua sent un lloc d’interès per als amants de la història i el misteri. Les llegendes de ritus satànics, els crims sense resoldre i les tombes buides continuen sent part de la seva identitat, convertint-lo en un enclavament misteriós a la província de Tarragona.