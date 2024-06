Plega l'alcaldessa de Vinebre després que els regidors del seu grup li tombessin els pressupostos

L'alcaldessa d'ERC de Vinebre, Tere Viña, ha anunciat que deixarà el càrrec després que a finals de l'any passat els regidors del seu propi grup impedissin l'aprovació dels pressupostos municipals malgrat disposar de majoria absoluta al ple.

Segons ha anunciat el mateix partit en un comunicat, Viña va registrar aquest dilluns un escrit a l'Ajuntament renunciant com a regidora, mesura que es farà efectiva en el ple que es convocarà els pròxims dies. L'encara alcaldessa ha adduït motius personals i de salut per justificar aquesta decisió. També ha agraït «l'ajuda i dedicació de tota la gent» que ha estat al seu costat durant el seu primer i últim any de mandat.

«Hem fet coses bones per al poble, algunes de molt necessàries, i d’altres que segurament no han agradat a tothom, però sempre pensant en el bé col·lectiu i allò que era millor per al municipi. He pres una decisió dolorosa, però és el millor que puc fer per Vinebre i també per mi mateixa», ha declarat Viña, tot anunciant que no farà declaracions al respecte.

Per la seva banda, el partit ha expressat «el suport a la feina feta, a la valentia, al coratge i l’empenta mostrats durant aquest any al capdavant de l’Ajuntament de Vinebre».

Viña no va poder tirar endavant els pressupostos el 22 de desembre passat. Els republicans, tot i disposar de quatre regidors de govern, davant dels tres de Junts a l'oposició, van acabar perdent la votació. Un dels edils del mateix govern va abandonar el ple i els altres es van abstenir en desacord amb la proposta de comptes.

Et pot interessar