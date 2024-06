Freshly augmenta la fabricació de productes des de Gandesa

La Terra Alta s'ha convertit en epicentre de la cosmètica natural gràcies a l'aposta de Freshly de situar el seu gran centre logístic a Gandesa. «Quedar-se al territori» ha estat des del principi, fa vuit anys, un compromís dels fundadors. L'aterratge de la Factoria Freshly a la capital terraltina fa un any ha agitat i diversificat la indústria a la zona.

La marca ha apostat per produir els seus propis productes des de Gandesa. Va començar fabricant i empaquetant un dels seus olis insígnia i enguany ja ho fan amb més articles. La plantilla és ara d'uns vuitanta treballadors, però la xifra es dobla en campanyes de rebaixes, el Black Friday o promocions de la marca, quan arriben a sortir fins a 15.000 comandes diàries de Gandesa cap al món.

L'abril de l'any passat es posava en marxa a Gandesa la Freshly Factory, com l'anomenen a l'empresa cosmètica. Es tracta de la fàbrica pròpia de la marca que s'integra al projecte del centre logístic que han construït al polígon La Plana, una planta que ha suposat una inversió de la companyia de 5 milions d'euros.

Com referma Mercè Civil, Picking Specialist i sòcia de Freshly Cosmetics, l'objectiu ha estat «internalitzar bona part de la producció», el que ha significat «una gran millora» per a la marca perquè permet «englobar formulació, fabricació i emmagatzematge» i «ser més competitius i més sostenibles». Tancar el cercle productiu dins del mateix centre terraltí redueix els transports i permet a Freshly «protegir més les fórmules» dels seus productes.

Olis fets i envasats a Gandesa

En un any, la Factoria Freshly ha produït 35.000 quilos d'un dels seus olis corporals insígnia i n'ha envasat mig milió d'unitats, en diferents formats. Enguany ja han començat a fabricar-hi un nou producte, un oli capil·lar, i es proposen produir també tots els productes no oliosos de la marca. Un altre avenç serà la implementació d'una quarta línia per envasar productes en format refill, un embalatge biodegradable, fet en un 75% de fibres vegetals, que permet que els clients reomplin els envasos i els reutilitzin.

La Picking Specialist de Freshly ha volgut felicitar tot l'equip de la Factoria de Gandesa «perquè ha sigut un any ple d'adaptació i reptes» que «s'han pogut assolir». La planta dona feina a moltes persones dels pobles de la comarca de la Terra Alta i d'arreu de les Terres de l'Ebre així com a molts residents a pobles veïns de la Franja d'Aragó. «Creiem que sí que ha sigut un impacte favorable per a la zona», ha valorat Civil.

L'arribada de Freshly, a més, diversifica un sector industrial molt estabilitzat en sectors com el paper i es proposa estendre «nous valors i un tarannà» en la forma de treballar dels equips de la indústria a la zona. Els passadissos del centre logístic deixen testimoni d'aquesta filosofia amb fotografies dels treballadors en moments distesos i d'unió.

La plantilla actual la formen una vuitantena de persones, però el centre ha arribat a tenir cent cinquanta empleats durant les campanyes de rebaixes, i sobretot el Black Friday o les promocions i descomptes que la marca fa durant tot l'any. Els últims dies, l'activitat al centre logístic i la factoria ha sigut frenètica per una campanya de descomptes que oferia la companyia. De Gandesa han sortit entre set i vuit mil comandes diàries, però s'ha arribat a la xifra de quinze mil comandes diàries en altres moments de reclam.

Més línies de producció

Les instal·lacions de Gandesa tenen tres línies de producció automàtica amb rendiments de fins a quaranta-cinc unitats per minut. L'any passat es van envasar i etiquetar més d'un milió d'unitats de diferents productes. El catàleg de Freshly supera ja el centenar d'articles, un creixement exponencial en només vuit anys, quan des d'un garatge personal de la Terra Alta, Civil s'encarregava d'empaquetar i distribuir els cinc primers productes de la marca.

La previsió per a aquest 2024 és triplicar el volum d'envasatges i superar els tres milions d'unitats a final d'any. Els productes de Freshly es compren a una quarantena de països de tot el món. Tot i que va començar amb vendes exclusivament en línia, té ja botigues físiques a Espanya, Andorra, Itàlia, França i Portugal. La companyia de cosmètica natural també treballa amb diversos laboratoris de l'àrea metropolitana de Barcelona, té una altra instal·lació logística a Reus, i col·labora sempre que pot amb altres indústries de les Terres de l'Ebre.

Més superfície industrial

Freshly i altres importants factories instal·lades a La Plana de Gandesa tenen intenció volen continuar creixent, però el polígon s'ha quedat sense sòl industrial disponible. El consistori treballa amb l'INSCASÓL per resoldre aquesta ampliació, que compta amb el projecte d'urbanització aprovat, però ha topat amb entrebancs per qüestions econòmiques. L'Ajuntament ha proposat al Departament d'Empresa que es pugui fer ús dels Fons de Transició Nuclear per resoldre-ho.

La mobilitat al polígon també és un altre escull a superar. El Govern ha tret a licitació les obres per construir el vial d'accés des de la C-43 – que podria estar llest en un any -, i Gandesa també reivindica les circumval·lacions d'aquesta carretera, i de la N-420 per desviar el trànsit de camions del centre del municipi.

Quedar-se a casa

Freshly també assenyala la formació qualificada específica que es podria implementar als centres educatius ebrencs i que els facilitaria retenir talent, amb estudis específics d'àmbits com laboratori i controls de qualitat, així com tota mena de perfils relacionats amb la logística.

Els fundadors de Freshly tenen arrels ebrenques, i terraltines. Van estudiar a la URV a Tarragona i «tenien clar que volien quedar-se al territori», com explica Civil. L'impacte socioeconòmic que ha suposat l'arribada del centre logístic i la factoria de l'empresa de cosmètica natural al polígon de Gandesa és encara immesurable. Aquesta petita zona rural, la comarca amb més despoblament i menys riquesa del país, s'ha convertit en epicentre d'una de les empreses referents del sector.

