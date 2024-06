Els Catarres, 31 FAM i La Ludwig Band, protagonistes de la Garbinada FM a Falset

La Garbinada FM de Falset comptarà amb Els Catarres, 31 FAM i La Ludwig Band com a caps de cartell. La programació musical que per tercer any consecutiu es fa coincidint amb les festes d’agost de Falset tindran lloc del 15 al 17 d'agost a l’envelat de l’Euterpe.

Els Catarres oferiran la seva música el 15 d’agost juntament amb Lal’Ba; el 16 d'agost serà el torn de 31 FAM que tocarà amb Mosaic (16 d’agost; mentre que l'últim dia actuarà la La Ludwig Band. Aquest mateix dia La Clika oferirà un concert gratuït al migdia destinat directament al públic familiar.

Les entrades i els abonaments ja estan a la venda a www.codetickets.com. L’organització ha previst uns preus promocionals més econòmics per totes aquelles persones que comprin les entrades individuals fins al dia 1 de juliol. A partir d’aquella data ja entrarà en vigor el preu anticipat.

El complement de la Garbinada Pop i Vi

La Garbinada FM és el complement de la Garbinada Pop i Vi, la programació musical que s’ha estrenat enguany i que va lligada als esdeveniments enoturístics que es fan a la capital del Priorat. Aquests concerts van coincidir amb la Fira del Vi amb les actuacions de Triquell, Jacobs i Andrea Motis.

Ara, les properes actuacions tindran lloc el dia 20 de juliol a l’Euterpe amb els concerts gratuïts de Jordi V i Alba Pujals. Posteriorment arribaran els concerts al wine bar de la Cooperativa amb Magalí Datzira (27 de juliol) i les actuacions de Quimi Portet i Joan Garriga (2 d’agost) i Guillem Gisbert i Maio (3 d’agost) a la Cooperativa de Falset. Per aquestes actuacions també hi ha entrades i abonament promocional de llançament a www.codetickets.com. La darrera actuació serà el 30 de novembre a l’Artesana amb Ginestà presentant el seu nou disc.

Et pot interessar