Dues adaptacions teatrals d'Àngel Guimerà i Jordi Sierra i Fabra estrenen la 17a edició de Litterarum

Les adaptacions teatrals de les obres El veïnat i L'assassinat del professor de matemàtiques, d'Àngel Guimerà i Jordi Sierra i Fabra s'han estrenat aquest divendres en la 17a edició de Litterarum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre.

El públic infantil i juvenil ha estat el primer en gaudir d'una programació que s'allargarà fins diumenge amb catorze espectacles i 27 presentacions de llibres. La fira es reivindica com a referent en un context de defensa de la llengua i la literatura catalana.

«Amb els reptes que afronta la llengua catalana, la nostra fira és més important que mai perquè portem els espectacles a escoles i instituts. És important per als lectors del present i del futur», ha afirmat la directora Gemma Sastre.

El Teatre Llanterna de Móra d'Ebre s'ha quedat petit en l'estrena de L'assassinat del professor de matemàtiques, una adaptació de l'obra de Jordi Sierra i Fabra feta per la companyia Tutatis i dirigida al públic juvenil. Amb nombroses referències musicals actuals, adolescents de l'Institut Julio Antonio, l'Institut-Escola 3 d’Abril de Móra la Nova i el Col·legi Santa Teresa han omplert les butaques del recinte, que també ha comptat amb la presència de programadors culturals.

De fet, el Litterarum és un punt de trobada per a professionals del sector, que durant tres dies poden assistir tant a espectacles literaris com a altres activitats, com presentacions de llibres, taules rodones i xerrades. Enguany, l'organització espera atreure més de mig centenar de programadors al llarg de tot el cap de setmana.

En la primera jornada de la fira, el públic infantil també ha tingut presència en la programació matinal, amb la representació de l'obra El veïnat, una adaptació de textos d'Àngel Guimerà, Joan Salvat-Papasseit, Rosalia Guilleumas, Montserrat Vayreda i Vicent Andrés Estellés. De la mà de Berta Delpoblet, els més petits han gaudit d'un espectacle de narració oral que ha combinat algunes de les efemèrides culturals, socials i artístiques que es commemoren aquest 2024.

En el context actual tant de defensa de la llengua com la literatura catalana, la directora de Litterarum Gemma Sastre ha reivindicat la fira com un referent per ser un altaveu per al conjunt de la cultura catalana. D'aquesta manera, la fira ha ampliat les iniciatives relacionades amb Litterarum Petits i que inclouen tallers relacionats amb la literatura, a més de conta contes i espectacles familiars.

Acostar la literatura a tots els públics

Els joves i infants però, no són l'únic públic al qual es dirigeix Litterarum; la fira també es fixa en l'adult i el sènior a través d'iniciatives on es debaten temes com ara el paper de les biblioteques per frenar la desinformació. En aquest cas, s'ha organitzat una taula rodona a càrrec de la professora de la URV i vicepresidenta de l'associació Learn to check on s'ha posat èmfasi en la importància de tenir habilitats per interpretar la informació i entendre els codis digitals per detectar notícies falses.

La xerrada s'ha centrat tant en el sector més jove de la societat com en la gent gran, amb deficiències de comprensió diferents però amb la problemàtica compartida de ser més vulnerables a creure's aquest tipus d'informacions interessades i falses. Montagut, a la vegada, ha destacat la necessitat de comptar amb fires com Litterarum per ampliar aquests coneixements arreu del país. «A vegades sembla que tot es quedi a Barcelona, però al territori català hi ha moltes iniciatives que potencien la cultura, la lectura i que proposen una opció cultural descentralitzada, n'hi hauria d'haver més», ha remarcat.

21a Fira del Llibre Ebrenc

Litterarum comparteix protagonisme amb la Fira del llibre ebrenc, que enguany arriba a la 21a edició i programa 27 presentacions de llibres. En complementen la programació el maridatge literari, que celebra la tercera edició aquest dissabte a l'emblemàtic castell de Móra d'Ebre, on es podrà veure l'espectacle Saüc en flor: fa flor la fonda arrel, de Saüc en Flor amb textos de Perejaume, J. V. Foix, Josep Carner i Jacint Verdaguer.

La proposta també es planteja com un atractiu per exhibir la Ribera d'Ebre i els seus productes. Segons l'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Viarnés, la fira es troba «consolidada» i permet donar a conèixer la gastronomia i la cultura de la zona.

