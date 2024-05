El director de cinema d'Almoster, David Moragas, s'estrena com a escriptor

El guionista i director de cinema David Moragas (Almoster, 1993) s'ha estrenat com a escriptor amb la seva primera novel·la Fervor (La Magrana). Es tracta d'un llibre de ficció que narra la relació de dos joves que s'embarquen en una relació romàntica a Barcelona.

La història també esdevé un cant generacional que aborda altres temes com l'amistat, la família, la feina, l'habitatge i també el pas a la vida adulta.

En una entrevista a l'ACN, Moragas assegura que es tracta d'una proposta «accessible» en la qual ha trobat «molta llibertat creativa». També remarca la importància de la temàtica principal. «Estic enamorat de l'amor com a concepte, per molt que em vulgui resistir, no puc deixar de pensar-hi», subratlla.

Et pot interessar: