La CUP reivindica el seu vot «com el vot més útil per plantar cara a les elits i a Espanya»

La CUP va tancar la campanya de la demarcació de Tarragona per a les eleccions del 12-M a Flix reivindicant-se com el vot més útil per plantar cara a les elits i a Espanya.

L’acte ha començat amb Ortésia Cabrera, cap de llista per les Terres de l’Ebre, parlant sobre la realitat de les comarques ebrenques i el model productiu que s’ha promogut històricament des de despatxos. Ha recalcat que tot plegat ha anat construint una autoestima com a poble molt menystinguda.

«Votem el Sergi Saladié perquè necessitem la veu cupaire al Parlament, l'única veu que diu el mateix arreu. Necessitem que el diputat sigui de l’Esquerra Independentista i no del feixisme», ha afegit el candidat per Tarragona, Eloi Redón, qui ha insistit en que «quan la CUP hi és, passen coses».

En la mateixa línia, Eloi Redón ha criticat que en campanya els altres partits posin preu a la defensa dels serveis públics, l’habitatge públic, la defensa de la llengua i la independència a canvi de pactes i governabilitats.

I ha advertit que «les milers d’hores de les mestres dins i fora educant, els que mantenim el català per una vida digna, totes les hores dels pagesos que treballen per la nostra sobirania alimentària, la feina dels metges i infermeres per donar-nos sanitat de qualitat. No tenen preu».

Finalment, ha llençat un missatge en clau independentista: «Nosaltres ens vam passar hores organitzant l’1-O i hi vam posar el cos, nosaltres no renunciem a l’independentisme a canvi de res».

Per la seva banda, el cap de llista de la formació per Tarragona, Sergi Saladié, ha acabat l’acte recordant la feina feta per la CUP en les anteriors legislatures, i posant molt d’èmfasi al tipus de macroprojectes que porten al programa electoral. «A la CUP se’ns titlla de ser els del NO a tot, i nosaltres diem que no és així: vetem els macroprojectes que ens destrossen la terra i que no aborden la crisi energètica, social, climàtica i econòmica del país», ha explicat.

«La CUP som l’únic projecte polític que té propostes adaptades a la situació actual: SÍ al macroprojecte d’instal·lar plaques fotovoltaiques al llarg de tota l’AP-7; SÍ a protegir els sòls agraris i abastir tots els àpats públics amb aliments produïts de forma sostenible al país; SÍ a generar comunitats energètiques locals gestionades per la població; SÍ a crear una distribuïdora pública d’aliments que reguli tant els salaris de productors com el preu de venda pel consum; SÍ a una planificació real i responsable amb els recursos que tenim i les necessitats de la població. Quan no planifiquem, sempre guanyen los més rics, i la CUP és garantia de drets i vides dignes per a tota la població», ha finalitzat.

Et pot interessar: