Estrada: «Quina mena de turisme familiar comporta el Hard Rock?»

La CUP es va presentar ahir a Reus com «l’única formació capaç d’enfrontar-nos al programa del PSC i de Junts», en paraules de la cap de llista per Barcelona, Laia Estrada. Els cupaires criticaren, sobretot, el projecte del Hard Rock.

«Que ens expliquin molt, molt, molt a poc a poc quina mena de valor afegit i de turisme familiar comporta el Hard Rock», expressà Estrada. «On porta la seva família aquesta gent?» es va preguntar. Així mateix, Estrada es referí a què «ens diuen sovint que som les del no a tot». «Sí, és clar, som les del no a la seva merda de política», asseverà.

Tot seguit, la presidenciable va apuntar que «si volen macroprojectes en tenim dos». D’una banda «omplir de trens el país, perquè la xarxa arribi a totes les comarques amb trens de qualitat per arribar puntuals a la feina, per no anar anxovades, perquè el tren no es caigui a trossos». De l’altre «omplir la AP-7 de plaques fotovoltaiques». «Dos projectes que sí que necessitem», va afegir.

Estrada va continuar afirmant que per fer tot això «necessitem sobretot recuperar una agenda nacional i social pròpia, que signfica una cosa molt senzilla: tornar a fer política aquí».

Si parlem d’energia «tots estem d’acord que hem de fer la transició energètica, que l’hem de fer consumint menys, que l’hem de fer amb energies renovables», va aportar el cap de llista per Tarragona, Sergi Saladié. «L’hem de fer de proximitat, aprofitant espais alterats abans d’anar a ocupar espais agraris o naturals, i hem de fer que les comunitats locals en totes les seves expressions, però també les petites i mitjanes empreses, siguem els amos d’aquests mitjans de producció», va reblar.

Per aconseguir els objectius plantejats pels independentistes, «necessitem una CUP forta al Parlament, un Parlament més d’esquerres i un Parlament més sobirà», va afirmar la cap de llista per Barcelona, Laia Estrada. «Perquè volem recordar que som les úniques que estem reclamant tornar a fer política aquí», va tancar.

