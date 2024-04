Adif suprimirà un pas a nivell a Móra la Nova

Adif destinarà 5 milions d'euros a la supressió de dos passos a nivell a Catalunya, situats en els termes municipals de Móra la Nova (Tarragona), a la línia Miraflores- Sant Vicenç de Calders; i a La Granada (Barcelona), en la línia Sant Vicenç de Calders-L'Hospitalet de Llobregat.

Aquestes actuacions, integrades en el Pla Transformem Rodalies, milloraran la mobilitat i incrementaran les condicions de seguretat, tant per a la circulació ferroviària com la viària, en tots dos municipis.

En el cas de Móra la Nova, l'actuació consistirà en la demolició de l'actual pas inferior, situat a uns 700 m del pas a suprimir, i es construirà en la mateixa ubicació una nova estructura de formigó de majors dimensions, que garanteixi la circulació per als vianants, viària i de maquinària agrícola pesada.

A més, s'executarà un nou camí d'enllaç, s'eixamplarà un altre i es milloraran dos més. Amb l'objectiu de minimitzar les actuacions al trànsit existent, l'execució es realitzarà en diverses fases.

Els treballs a Móra la Nova seran realitzats per la UTE integrada per les empreses Infraestructures Trade i Acsa Obras e Infraestructuras, per 1,8 milions d'euros.

