Adif renovarà 90 km de via entre Reus i Fayón

Adif realitzarà treballs de renovació de via de la línia d’ample convencional Saragossa-Casp-Móra la Nova-Tarragona, en un tram de 89,2 km, entre Reus i Fayón (Saragossa).

Els treballs , licitats per import de 7,7 milions d’euros, comprenen la renovació dels elements de la superestructura de via (carril, balast i travesses) amb què s’incrementarà la fiabilitat i qualitat de l’explotació ferroviària, així com el confort de les circulacions, tant de viatgers com de mercaderies.

En el tram s’instal·larà nou carril, travesses polivalents i balast amb altes prestacions d’eficiència i es realitzaran operacions tècniques, com soldadures, anivellaments, alineacions i perfilats de via. L’actuació es compatibilitzarà amb el servei ferroviari.

La renovació de via en contribueix a la consecució de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 9 (Indústria, Innovació i Infraestructura), que té entre les seves metes el desenvolupament d’infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat.