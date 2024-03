Transports adjudica les obres d'ampliació de vies a l'estació de Flix

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat les obres d'ampliació de vies fins als 750 metres a Flix (Ribera d'Ebre), i ha licitat els treballs a Raimat (Segrià) i Juneda (Garrigues), mentre que a Vilaverd (Conca de Barberà) ja estan finalitzades.

El ministeri ha adjudicat dos contractes, a través d'Adif, per 22,7 milions d'euros per a l'ampliació de vies d'apartat fins als 750 metres a cinc estacions del corredor ferroviari Saragossa-Tarragona-Barcelona.

Amb aquestes inversions es dona un nou impuls al transport ferroviari de mercaderies al corredor d'ample convencional Saragossa-Tarragona-Barcelona per Lleida, on està previst desplegar els serveis d'Autopista Ferroviària, i per Casp, informa el gestor ferroviari.

L'ampliació de les vies permetrà l'estacionament i l'apartat de trens de longitud estàndard, de fins a 750 metres, millorant l'eficiència i la competitivitat de la xarxa ferroviària. Així, es reforcen les prestacions d'aquest corredor i, amb això, la fiabilitat i la qualitat de les circulacions.

Els treballs adjudicats s'emmarquen en el pla desplegat pel Ministeri per ampliar vies fins als 750 m deu estacions del corredor Saragossa-Barcelona.

Així, també s'actuarà a Nonasp i Xiprana (Saragossa) i a Flix, els contractes dels quals ja han estat adjudicats, i a Juneda i Raimat, en fase de licitació. Les obres a l'estació de Vilaverd ja s'han acabat.

Aquestes actuacions s'emmarquen en el conveni subscrit entre Adif, Ports de l'Estat i l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB) per impulsar el trànsit ferroviari de mercaderies amb el Port de Barcelona, aprofitant les sinergies entre el transport marítim i ferroviari i afavorint la competitivitat i la sostenibilitat, reduint les emissions de CO2.

L'ampliació de vies contribuirà a impulsar els futurs serveis d'Autopista Ferroviària en el trajecte Saragossa-Lleida-Tarragona, el de més demanda al conjunt de la xarxa ferroviària, amb més de 100 circulacions/setmana per sentit. Aquests serveis seran també essencials per al desenvolupament de la intermodalitat a la Península i els trànsits entre Europa i el Marroc.