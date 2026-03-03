SUCCESSOS
Crema completament un cotxe a Alcanar
Els fets han passat a primera hora del matí al carrer Sant Benet
Els Bombers de la Generalitat han treballat a primera hora del matí en un incendi en un vehicle a Alcanar. L'avís ha arribat a les 07.33 hores i s'han desplaçat amb una dotació al carrer de Sant Benet. Segons explica el cos d'emergències, el vehicle ha cremat completament i cap persona ha resultat ferida. Tampoc hi ha hagut més danys materials.
Aquesta matinada, els Bombers també han fet sortides per un incendi d'un altre vehicle a Reus i per l'accident d'un camió a l'AP-7 a l'Ametlla de Mar que ha quedat travessat a la via.
Reus
Crema un vehicle prop del camp de futbol de la Pastoreta a Reus
Shaila Cid