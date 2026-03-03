SUCCESSOS
Reoberta l'AP-7 a l'Ametlla de Mar en sentit Castelló després d'un camió accidentat
S'han fet desviaments per la sortida 281 de l'Hospitalet de l'Infant fins a l'N-340 durant unes hores
L'AP-7 s'ha reobert cap a les 9.20 hores després de diverses hores tallada a la circulació en sentit Castelló per un accident d'un camió a l'Ametlla de Mar. L'avís s'ha rebut a les 04.25 hores i s'han desplaçat dues unitats de Bombers i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) fins al quilòmetre 290.
Per causes que es desconeixen, el conductor del vehicle ha perdut el control del camió i aquest ha quedat travessat a la via. Quan han arribat els serveis d'emergències, el conductor es trobava fora del vehicle il·lès. El camió no transportava mercaderies perilloses. El vehicle ha patit una fuita de gasoil i els bombers han treballat en la contenció.
L'AP-7 ha estat tallada a la circulació des de les 04.25 hores fins a les 09.20 hores i s'han fet desviaments per la sortida 281 de l'Hospitalet de l'Infant cap a la N-340, ja que s'estava treballant per a retirar el vehicle i netejar la calçada. Com a conseqüència hi ha hagut petites retencions en aquest punt de l'autopista del Mediterrani.