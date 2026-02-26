Municipal
L’alcalde d’Amposta ofereix bitllets de tren a okupes amb 85 antecedents després de desallotjar-los
L’immoble, ocupat per una vintena de persones, acumulava greus problemes de convivència i seguretat
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local han desallotjat aquest dijous un bloc de pisos ocupat il·legalment a Amposta, on residien una vintena de persones. L’operatiu, iniciat a les 9:10 hores per ordre judicial, ha posat fi a una situació que l’Ajuntament vincula a problemes de salubritat i conflictivitat acumulats durant anys a l’immoble, situat al número 9 del carrer Sant Pere.
En el moment de la intervenció es trobaven quatre persones a l’interior de l’edifici, que han estat desallotjades sense incidents. Segons fonts municipals, el conjunt dels ocupants acumulava 85 antecedents policials per delictes diversos. Després del desallotjament, l’alcalde, Adam Tomàs, ha ofert als desallotjats la possibilitat de pagar-los un bitllet de tren, una proposta que ha estat rebutjada per tots ells.
L’edifici, de titularitat privada, consta de deu habitatges i un local comercial. Va ser construït durant el boom immobiliari i va passar posteriorment a mans d’un fons d’inversió. Fa quatre anys el va adquirir un propietari particular, moment en el qual el consistori va iniciar els tràmits per aconseguir la seva desocupació per la via administrativa vinculada a la seguretat i la salut pública.
En inspeccions anteriors, els Mossos van detectar connexions fraudulentes al subministrament elèctric i greus condicions d’insalubritat que feien inhabitables els pisos. A partir d’aquests informes es va aprovar un decret d’alcaldia, avalat pel jutjat contenciós-administratiu de Tarragona, que ha permès executar el desallotjament.
Entre els residents hi havia una família amb quatre menors, que es troba sota seguiment del departament de Drets Socials. L’Ajuntament assegura que ha treballat de forma coordinada per atendre aquesta situació i que la Policia Local mantindrà vigilància a la zona per evitar noves ocupacions.
Una vegada buit l’immoble, el propietari ha iniciat els treballs per tapiar l’edifici, instal·lar una alarma i retirar estris. L’objectiu és rehabilitar els habitatges per destinar-los al lloguer o a la venda. El bloc es troba dins de l’àmbit del Pla de Barris i Viles, i el consistori insisteix en la necessitat de canvis normatius que permetin actuar amb més rapidesa en casos similars.