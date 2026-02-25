Educació
Una escola de Tarragona, entre les millors del món en lectura en castellà
Més de 9.000 col·legis de 25 països participen en la classificació internacional de Fiction Express
L’escola Escola Maria Jesús Ortí i Abella, ubicada a La Sénia, s’ha situat entre els millors centres del món en lectura en castellà. El col·legi lidera un dels rànquings internacionals de la plataforma educativa Fiction Express, on participen més de 9.000 centres de 25 països.
El reconeixement premia el rendiment de l’alumnat en comprensió lectora i competència lingüística. A través de la plataforma, els estudiants llegeixen i cocreen novel·les juntament amb autors reconeguts, mentre treballen habilitats com l’anàlisi, l’argumentació i la participació en fòrums literaris.
El centre ebrenc encapçala la classificació del món hispanoparlant, compartint les primeres posicions amb col·legis de Catalunya, les Canàries i el Marroc. L’avaluació es basa en una rúbrica que analitza l’ús de les diferents funcionalitats educatives, des de la lectura i les ressenyes fins a la interpretació de dades de rendiment.
El premi es va entregar el passat 19 de febrer durant una gala celebrada a Barcelona, que va reunir autoritats i representants de l’àmbit educatiu, cultural i empresarial. El reconeixement consolida al centre com un dels referents en innovació lectora a nivell internacional.