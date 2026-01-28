Gastronomia
La centenària pastisseria d’Amposta que es fa un lloc entre les millors de Catalunya
Aquest establiment ha rebut la Fava de Cacau 2026 per ser la pastisseria de Catalunya amb més valor històric
Dolços Alemany 1912, la històrica pastisseria d’Amposta fundada el 1912, ha estat distingida amb la Fava de Cacau 2026, un dels guardons més prestigiosos del sector, on ha obtingut el premi a la pastisseria de més valor històric de Catalunya. Aquest reconeixement s’ha entregat durant la gala que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Sant Vicenç dels Horts, en el marc de la Mostra Internacional de Pastisseria.
La pastisseria, ubicada al carrer Sant Josep, 19, disposa d'una valoració de 4,5 sobre 5 a Google i més de 180 ressenyes, on destaquen l’atenció del personal, la frescor dels productes i la delicadesa en la presentació. Els clients elogien especialment els seus croissants, pastissos i productes de brioixeria.
Dolços Alemany 1912 destaca per la seva oferta variada, ja que disposa de pastissos grans i individuals, brioixeria, productes salats com croissants de pernil i formatge, i opcions refrescants com smoothies i frappés elaborats amb ingredients naturals.
La història de l’obrador també ha estat clau per al seu reconeixement. Fundada per Joan Alemany Bergamasquí i coneguda al llarg dels anys com Dulces La Estrella o Pastisseria Alemany Jiménez, la pastisseria ha sabut conservar l’essència de les seves receptes centenàries mentre s’adapta als gustos actuals.
A més de Dolços Alemany 1912, altres pastisseries de Tarragona es troben entre les 50 millors de Catalunya. Es tracta de Cal Jan (Torredembarra), Bahía (L’Ampolla), Larrosa (Flix), Confiteria Padreny (Reus), Peralta Pastissers (Tortosa), Xocosave (Riudoms), Rossana (Calafell) i L’Obrador (El Vendrell).