Formador i pastisser de Cal Jan (Torredembarra)
VIRAL
El millor pastisser de Tarragona: «Cuidem el producte i el client com si fossin casa nostra»
Rafel Aguilera, ànima de la pastisseria Cal Jan, reivindica el projecte familiar, l’artesania i l’equilibri entre tradició i innovació com a claus de l’èxit
Parlar de la pastisseria Cal Jan és parlar d’excel·lència, constància i passió per l’ofici. Amb seu principal a Torredembarra i presència al Mercat Central de Tarragona, aquest projecte familiar s’ha consolidat com un referent indiscutible del sector, avalat per anys de reconeixements i premis que situen la casa entre les millors pastisseries del país.
Darrere d’aquest èxit hi ha les mans de Rafel Aguilera, que lidera el projecte juntament amb el seu nebot Adrià Aguilera, cap d’obrador, i Magí Rovira, amb la implicació constant de diversos membres de la família. Fundada el 2012, Cal Jan no neix tant d’un relleu generacional sinó com d’una il·lusió compartida: la de construir una pastisseria on la qualitat, el producte artesanal i el tracte proper siguin l’eix central del dia a dia.
Quines mans són les que estan darrere de la pastisseria Cal Jan
Pastisseria Cal Jan és una empresa familiar formada per mi, Rafel Aguilera, juntament amb el meu nebot Adrià Aguilera, que exerceix com a cap d’obrador, i amb Magí Rovira. L’empresa va ser fundada l’any 2012 pels meus germans Jordi i Siscu.
El projecte compta també amb la implicació activa d’altres membres de la família i parelles, que ocupen diferents rols dins l’empresa.
Més que una empresa amb relleu generacional, l’origen de Cal Jan neix de la il·lusió compartida per un projecte familiar, en el qual tots els integrants formem part de la primera generació.
Quants anys fa que rebeu el reconeixement de la Fava de Cacau?
Entre els anys 2020 i 2026 hem estat reconeguts de manera ininterrompuda amb el distintiu Fava de Cacau, que distingeix les 50 millors pastisseries de Catalunya. A més, els anys 2022, 2023, 2024, 2025 i 2026 hem rebut la Fava d’Or a la millor pastisseria del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
Quin és el vostre secret per mantenir aquest reconeixement?
El secret és la feina que fem dia a dia tots els que hi estem implicats, sentint la pastisseria com casa nostra. Cuidem el producte, cuidem el client i oferim allò que nosaltres mateixos ens menjaríem. Apostem per la innovació i la modernitat, però sempre amb les arrels molt clares de la gastronomia pastissera, de la cultura catalana i dels gustos que ens són propis. L’equilibri entre tots aquests elements és el que ens permet mantenir aquest nivell i rebre aquest reconeixement.
Una de les vostres especialitats és el panettone, que també ha obtingut premis. Quins altres productes triomfen?
Una de les nostres especialitats és el panettone, amb el qual hem obtingut premis importants. Tot i això, també triomfa la nostra cafeteria, Sal i Sucre, on oferim una brioixeria de qualitat, elaborada diàriament que té molt d’èxit.
A més, destaquen els productes d’impuls, que ens agrada que a totes les cases hi siguin presents, com magdalenes, cakes, carquinyolis o melindros, tots produïts de manera artesanal. I a mida que s’acosti la Pasqua, oferirem, a més de les mones tradicionals de pa de pessic o de brioix, una gran varietat de figures de xocolata úniques, dissenyades i elaborades íntegrament a casa nostra.
Què és el que diferencia el vostre panettone dels altres?
El nostre panettone es diferencia dels altres perquè tenim una manera de fer-lo simple i clara, basada en molt bons ingredients i en una metodologia molt rigorosa. Tenim molt clar l’objectiu on volem arribar i cuidem especialment tots els processos, que són precisament el que fa que aquest producte sigui tan exigent.
La suma de tot això, juntament amb el carinyo que hi posem, dona com a resultat un producte de qualitat que agrada a molta gent, i crec que és aquí on tot plegat acaba traduint-se en forma de premi.
Cap a on voleu continuar creixent després d’aquests èxits
Sempre traiem nous productes, perquè ens agrada innovar tant en la pastisseria que podem anomenar tradicional com en noves combinacions de sabors i textures. Creem farcits propis per als nostres croissants, peces de brioixeria que sorprenguin i pizzes originals i diferents, pensades per continuar sorprenent els nostres clients. A més, els gelats artesanals són una aventura nova que vam començar l’estiu passat.
Quants establiments teniu actualment?
Actualment tenim la nostra botiga principal a Torredembarra, la cafeteria que anomenem Sal i Sucre i una parada al Mercat Central de Tarragona. També participem en esdeveniments amb les pizzes al taglio i els nostres gelats.
En aquests moments ens centrem a consolidar tot el que hem aconseguit establir, posant el focus en millorar processos i mantenir el nivell assolit, que per a nosaltres ja representa un repte important.
Després d’anys consecutius rebent el distintiu Fava de Cacau i la Fava d’Or com a millor pastisseria del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, Cal Jan mira al futur amb els peus a terra. La innovació constant, els nous productes, els gelats artesanals o l’èxit del panettone conviuen amb una idea clara: consolidar el que ja s’ha aconseguit i continuar fent les coses bé. «Mantenir el nivell ja és tot un repte», afirma Aguilera, conscient que el veritable premi és continuar sent fidels a una manera de fer que el públic reconeix i valora.