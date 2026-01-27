Viral
Torredembarra té la millor pastisseria de Tarragona i està entre les 'top' de Catalunya
La pastisseria ha estat reconeguda amb la Fava d’Or i la Fava de Cacau 2026 a la Mostra Internacional de Pastisseria
La pastisseria Cal Jan, de Torredembarra, ha estat distingida com la millor del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre després de rebre la Fava d’Or 2026, un dels reconeixements més prestigiosos del sector a Catalunya. L’obrador també ha obtingut la Fava de Cacau, que el situa oficialment entre les 50 millors pastisseries catalanes del 2026.
El guardó s’ha entregat durant la gala que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Sant Vicenç dels Horts, en el marc de la Mostra Internacional de Pastisseria, un esdeveniment de referència que reuneix cada any a professionals, mestres pastissers i especialistes del món dolç. El jurat ha valorat la qualitat del producte, el domini tècnic i una trajectòria coherent que combina tradició artesanal i innovació.
Aquest nou reconeixement se suma a un palmarès de primer nivell que ha donat projecció internacional a l’obrador de Torredembarra. Entre els seus èxits destaquen el premi al millor panettone de xocolata d’Espanya el 2021 i 2025, el subcampionat mundial de panettone de xocolata el 2023 i la tercera posició mundial en la categoria de panettone clàssic aquell mateix any.