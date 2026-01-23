Viral
L’illa més gran de Catalunya es troba a Tarragona: casa de l’arròs bomba i fauna única
Aiguamolls, fauna salvatge i cultiu d’arròs en un dels racons més ben conservats de Catalunya
Al sud de Tarragona, emergeix l'Illa de Buda, l’illa més gran de tot Catalunya. Amb més de cinc quilòmetres de longitud i 1.000 hectàrees de superfície, aquest enclavament sorprèn pel seu paisatge completament pla, escatxigat de llacunes, canals i arrossars que canvien de color segons l’estació. El seu entorn, protegit i poc accessible, permet que l’aigua dolça i salada convisquin a escassos metres, creant un ecosistema únic.
Lluny del turisme massiu, l’illa manté un equilibri natural que atreu a ocells aquàtics com flamencs, agrons roigs i altres espècies protegides. A més, és casa dels cavalls salvatges de la Camarga, que pasturen lliurement entre canyissars i franges de sorra verge. Aquest mosaic d’hàbitats ha convertit l'Illade Buda en un dels aiguamolls més ben conservats del Mediterrani.
Més enllà del seu valor ecològic, l’illa exerceix un paper agrícola destacat a Tarragona, ja que unes 250 hectàrees estan dedicades al cultiu d’arròs, incloent la prestigiosa varietat bomba. El seu creixement es beneficia de la salinitat i humitat úniques del Delta de l’Ebre, condicions que fan d’aquest arròs un dels més apreciats en la gastronomia espanyola.
La història humana també deixa empremta a l’illa. L’antiga masia que dona nom al lloc data del segle XIX, i les restes del seu far de ferro, avui parcialment submergit, recorden la lluita constant del territori contra l’erosió i la pujada del nivell del mar. Aquest testimoni converteix l’illa en un exemple viu de com la naturalesa i l’activitat humana han coexistit durant segles.
L’accés a l’interior de l'Illa de Buda és molt limitat. En formar part del Parc Natural del Delta de l’Ebre i ser propietat privada, només es pot entrar amb autorització o mitjançant activitats de turisme rural gestionades pels seus responsables. Tanmateix, això no impedeix gaudir dels seus paisatges des dels límits perimetrals o a través de creuers fluvials que voregen l’illa des de Deltebre o Sant Jaume d’Enveja.
Per a aquells que prefereixen l’observació terrestre, el mirador del Zigurat ofereix vistes panoràmiques inigualables de l’illa. Des d’allà, és possible comprendre la seva magnitud i fragilitat, admirar els seus aiguamolls, arrossars i fauna, i valorar per què l'Illa de Buda s’ha convertit en un dels tresors naturals més importants de Tarragona i de tot Catalunya.