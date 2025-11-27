Viral
El poble de Tarragona que reuneix la major concentració d’oliveres mil·lenàries del món
El municipi disposa de l’arbre més antic d’Espanya que, amb més de 1.700 anys, continua donant els seus fruits
Ulldecona, a l’extrem sud de la província de Tarragona, destaca per un patrimoni natural únic, ja que al seu terme municipal es troben 1.379 oliveres mil·lenaries inventariades, la xifra més alta registrada en un sol municipi a tot el món, segons dades de la Ruta de les Oliveres Mil·lenàries del Territori Sénia.
Aquesta concentració excepcional es reparteix per diferents finques agrícoles, on els arbres —alguns amb més de 1.700 anys d’antiguitat— formen un dels paisatges agraris més singulars del Mediterrani. El seu valor és doble, ja que, d’una banda, representen un llegat agrícola històric i, d'una altra, s’han convertit en un atractiu turístic creixent.
L’espai més conegut és el paratge de l’Arion, on es conserva la densitat d’oliveres mil·lenàries més gran en una àrea reduïda. Allà es troba la Farga de l'Arion, considerada l’olivera més antiga de Catalunya i una de les més longeves del món, segons diferents estudis científics realitzats a la zona.
Quant al municipi, destaca el castell medieval, situat en un turó dominant, que resumeix bona part de la història local des d’època andalusina fins a la consolidació cristiana. A pocs quilòmetres, els abrics d’art rupestre de l’Ermita de la Pietat, declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO, afegeixen una dimensió arqueològica al conjunt.
El nucli urbà manté un traçat compacte i fàcil de recórrer, amb l’església de Sant Lluc com a punt de referència i diversos racons que conserven elements arquitectònics gòtics i barrocs. L’entorn agrícola i muntanyós permet practicar senderisme en rutes de poca dificultat.
La gastronomia del municipi està estretament vinculada al seu paisatge oliverer. L’oli local, protegit per la DOP corresponent, és un dels pilars de la cuina del Montsià, amb centres d’interpretació i tastos que permeten conèixer el seu procés d’elaboració i la importància històrica del cultiu de l’olivera a la zona.