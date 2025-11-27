Política
Quant cobren els alcaldes de Tarragona?
El Ministeri ha donat a conèixer els sous dels alcaldes de la demarcació, i mostren una clara disparitat
Els sous dels alcaldes de la demarcació de Tarragona reflecteixen la diversitat de mides i responsabilitats dels seus municipis. Segons l’informe ISPA 2025 del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, alguns alcaldes perceben xifres que s’apropen o superen els 70.000 euros, mentre que d’altres amb prou feines arriben als 2.000 euros, depenent del seu règim de dedicació i de si ocupen càrrecs en altres institucions.
A la llista de majors percepcions figura Reus, ja que la seva alcaldessa va rebre 73.219 euros l'any 2024 sota un règim parcial. Això sí, a la web de l'Ajuntament, indiquen que la remuneració anual de Sandra Guaita és de 71.753,47€ pel 95% de dedicació. Li segueixen Vila-seca (66.107 €) i Valls (63.800 €), ambdós amb dedicació exclusiva. Altres municipis, com Mont-roig del Camp, Calafell, Tortosa o Cambrils, se situen entre els 52.000 i els 59.000 euros anuals.
Camp de Tarragona
En contrast, els municipis més petits o amb alcaldes sense dedicació completa presenten xifres molt més reduïdes. Per exemple, l’alcalde de Vila-rodona va percebre 3.915 euros, el de Vilabella 3.750 euros i el de Alió 3.420 euros. Fins i tot la ciutat de Tarragona apareix en aquest grup, amb el seu alcalde cobrant únicament 2.184 euros per assistències, a causa que el seu salari principal prové d’un altre càrrec institucional.
No tots els municipis han facilitat la informació al Ministeri, ja que fins a quinze localitats de Tarragona no han comunicat les seves percepcions, entre elles Alcover, Botarell, Capafonts, Figuerola del Camp, la Bisbal de Montsant o Riba-roja d’Ebre. Aquesta falta de dades impedeix conèixer amb exactitud la totalitat de retribucions a la demarcació.
Catalunya
La llei que regula aquests sous és la LRSAL, que estableix límits segons població i règim de dedicació. La dedicació pot ser exclusiva, parcial o sense dedicació, determinant si l’alcalde rep sou complet, parcial o cap per la seva tasca municipal. A més, els alcaldes que combinen el seu càrrec amb responsabilitats en diputacions, parlaments o senat reben les seves retribucions per aquests càrrecs, i no per l’alcaldia.
El cas Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona
El cas de l’alcalde de Tarragona il·lustra aquesta particularitat, ja que Rubén Viñuales no rep sou per exercir com a alcalde i només va percebre 2.184 euros en concepte d’assistències. Això sí, al web del consistori indiquen que disposa d’unes dietes anuals de, com a màxim, 74.020,05 euros.
Així doncs, el seu salari prové del seu càrrec com a vicepresident primer de la Diputació de Tarragona, igual com altres alcaldes que combinen funcions municipals amb responsabilitats en institucions supramunicipals. El sou de Viñuales a la Diputació és de 87.974,99 euros.