Viral
Els pobles de Tarragona que tindran pista de gel aquest Nadal
Diversos municipis instal·laran pistes de gel perquè grans i petits gaudeixin del Nadal
Diversos municipis de la demarcació de Tarragona comptaran aquest Nadal amb pistes de gel, una de les activitats familiars més buscades durant les festes. A la ciutat de Tarragona hi haurà fins a dues opcions, la Tarraco Gel i la que s’instal·larà durant el Parc de Nadal.
Tarraco Gel, situada al carrer Josep Maria Folch i Torres del centre comercial Les Gavarres, obrirà el proper 28 de novembre i estarà disponible fins el 7 de gener. Els preus per poder accedir a aquesta pista de gel parteixen des dels 13 euros.
Tarragonès
El poble de Tarragona amb una fira nadalenca que sorprèn: un mercat únic, dolços i pista de gel
Daniel Cabezas Ramírez
D’altra banda, el Parc de Nadal, que se celebrarà al Palau de Congressos des del 27 de desembre fins el 4 de gener, també disposarà d’una pista de gel. A més, l’espai comptarà amb espectacles, una àrea de tallers de pintura i manualitats, una zona exterior amb inflables i un espai de restauració i descans per a les famílies.
El Morell també prepara la seva pròpia pista de gel per a la Fira de Nadal, que enguany se celebrarà del 28 al 30 de novembre a l’esplanada del carrer Àngel Guimerà. La pista serà sintètica i gratuïta, i formarà part d’un programa atapeït d’activitats, amb concerts, trenet, tallers, gastronomia, artesania i ambientació que transformarà el municipi.
Camp de Tarragona
10 plans nadalencs a Tarragona que no et pots perdre: fires, mercats i pessebres
Daniel Cabezas Ramírez
Tortosa també disposarà de la pista de gel del Parc Municipal que tornarà a instal·lar-se a la ciutat. La pista formarà part d’un calendari més ampli que inclou l’encesa de llums, activitats familiars, tallers, elements decoratius en 3D i propostes pensades per dinamitzar el comerç local. A més, s’oferiran vals de descompte per a la pista des dels establiments adherits a la campanya.
Així doncs, aquestes pistes de gel aniran acompanyades dels parcs i fires de Nadal de cada municipi, que complementaran l’oferta hivernal amb espectacles, tallers, artesania i propostes dirigides especialment al públic familiar. Amb això, la demarcació torna a apostar per espais de trobada i lleure nadalenc, i manté la tradició de convertir el gel en un dels grans protagonistes de les festes.