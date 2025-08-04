Societat
La ruta de Tarragona que acaba en una bassa d'aigües cristal·lines i una cascada entre muntanyes
Aquest enclavament es troba envoltat de frondosa vegetació i parets rocoses, fet que li dona un aire gairebé màgic
La ruta al Niu de l’Àliga, ubicada al municipi de Mont-ral, és una de les excursions més refrescants i sorprenents que es poden fer a Tarragona. Aquest sender, d’uns set quilòmetres, culmina en una bassa d’aigües cristal·lines i una petita cascada amagada entre muntanyes, i s’ha convertit en una de les escapades favorites per a aquells que busquen naturalesa, senderisme i un bany revitalitzant en plena època estival.
Amb temperatures que fàcilment superen els 35 graus en moltes zones de la província durant l’estiu, aquesta refrescant ruta es presenta com una alternativa per combatre la calor. La comarca de l’Alt Camp ofereix paisatges espectaculars i racons impressionants com aquesta piscina natural alimentada pel riu Glorieta.
El Niu de l’Àliga és un enclavament idíl·lic envoltat de frondosa vegetació i parets rocoses, fet que li dona un aire gairebé màgic. Aquesta bassa ha estat durant segles un lloc freqüentat a causa de la seva proximitat amb la masia Mas de Forès, i avui dia continua atraient de senderistes i amants de la naturalesa, especialment durant els mesos de juliol i agost.
Per arribar fins ella, es pot iniciar la caminada des de diversos punts, sent Alcover i Mont-ral les opcions més habituals. El recorregut no presenta grans dificultats, encara que és recomanable portar bon calçat, aigua i protecció solar, ja que el tram, encara que accessible, travessa zones muntanyoses. L’esforç de la caminada es veu més que recompensat en arribar a aquest racó amagat de Tarragona.
Malgrat la seva creixent popularitat, el Niu de l’Àliga continua sent un dels secrets més ben guardats de Catalunya. La seva bellesa intacta i la tranquil·litat que es respira a l’entorn la converteixen en una de les millors piscines naturals del país. Sens dubte, una escapada ideal per als caps de setmana calorosos en els quals ve de gust fugir de l’asfalt i submergir-se en la naturalesa.
Per arribar des de Tarragona, n’hi ha prou amb agafar l’A-27 fins amb arribar a Alcover. Des d’allà, s’accedeix amb cotxe a l’àrea recreativa del Mas de Forès, on comença la ruta a peu. S'ha de tenir en compte que l’aparcament en aquesta zona és de pagament.